László Nemes revine în cinematografe cu „Orfanul”, o dramă despre familie pe fundalul uneia dintre cele mai puțin cunoscute perioade ale Europei de Est

Acțiunea se desfășoară în Budapesta anului 1957, într-o țară care încearcă să-și revină după înăbușirea sângeroasă a revoltei împotriva regimului comunist. În acest context, Andor, un băiat de 12 ani crescut doar de mama sa și cu imaginea idealizată a unui tată pe care îl crede mort, vede tot ceea ce știa despre familia sa pus sub semnul întrebării când un bărbat apare și pretinde că este adevăratul lui tată.

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=HEk9dFwCk70

Deși are ca fundal represiunea care a urmat Revoluției maghiare din 1956 - o perioadă marcată de arestări, execuții și exodul a sute de mii de oameni - „Orfanul” este, înainte de toate, o poveste despre identitate, memorie și felul în care marile traume ale istoriei se transmit în interiorul unei familii. Inspirat de experiențele propriei familii, László Nemes urmărește lumea prin ochii unui copil care încearcă să înțeleagă nu doar cine este tatăl său, ci și cine este el însuși.

Filmat pe peliculă de 35 mm de directorul de imagine Mátyás Erdély, colaboratorul lui László Nemes la Son of Saul și Sunset, „Orfanul” a fost apreciat de critica internațională pentru realismul și forța sa emoțională. The Times l-a descris drept „dificil de privit, dar pe deplin captivant”, iar Screen Daily a remarcat rigoarea și autenticitatea cu care filmul reconstruiește această perioadă istorică.

„Povestea propriei mele familii a fost punctul de plecare pentru Orphan, traversând ravagiile Holocaustului și tirania regimului comunist”, spune cineastul László Nemes. „Am vrut să găsesc un limbaj cinematografic care să permită spectatorului să retrăiască experiența traumatică a unui copil prins între o lume amenințătoare și o familie pe care nu o poate înțelege.”

„Orfanul” va putea fi văzut în cinematografele din România din 3 iulie, distribuit de Independența Film.

Programul în cinematografe aici: https://www.independentafilm.ro/project/orfan/

Parteneri media: Magic FM, Cărturești, Cinemap, Zile și Nopți, Movienews, Films in Frame, Urban.ro, Catchy.ro, Munteanu Recomandă, Răsfoiala, AIVImedia.hub, Cinefan, Like5, PRwave, Daily Magazine, Jurnalul de Sâmbătă.

Despre Independența Film

Din 1997, Independența Film aduce în România filme de autor și cinema independent, titluri premiate și voci esențiale ale cinematografiei contemporane. Printre titlurile distribuite de-a lungul anilor, se numără Melancholia (r. Lars von Trier), Climax (r. Gaspar Noé), Parasite (r. Bong Joon-ho), Triangle of Sadness (r. Ruben Östlund), Titane (r. Julia Ducournau), Blue is the Warmest Colour (r. Abdellatif Kechiche), Talk to Her și Parallel Mothers (r. Pedro Almodóvar), The Killing of a Sacred Deer (r. Yorgos Lanthimos), I, Daniel Blake (r. Ken Loach) sau The Substance (r. Coralie Fargeat).

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În 2026, Independența Film distribuie în cinematografe filme precum Franz (r. Agnieszka Holland), The Carpenter's Son (r. Lotfy Nathan), Los Domingos (r. Alauda Ruiz de Azúa, L'Étranger (r. François Ozon), Amarga Navidad (r. Pedro Almodóvar), Paper Tiger (r. James Gray), El ser querido (r. Rodrigo Sorogoyen)