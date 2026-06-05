O legendă a Hollywood-ului spune adio cinematografiei, după 70 de ani în lumina reflectoarelor

Anunțul a fost făcut de fiul său pentru presa franceză, punând capăt speculațiilor privind eventuale proiecte viitoare ale actorului și regizorului american.

La 96 de ani, Clint Eastwood lasă în urmă o carieră extraordinară, cu zeci de roluri memorabile și filme premiate. Ultima sa apariție pe marele ecran a avut loc în 2021. Potrivit familiei sale, acesta nu intenționează să mai participe la producții cinematografice.

O carieră impresionantă

Născut în 1930, în San Francisco, Clint Eastwood și-a început cariera în anii ’50, însă consacrarea internațională a venit în deceniul următor, odată cu participarea la celebra trilogie western regizată de cineastul italian Sergio Leone.

Filme, precum A Fistful of Dollars și The Good, the Bad and the Ugly, au redefinit genul western și l-au transformat pe Eastwood într-un simbol al cinematografiei mondiale.

De-a lungul carierei, actorul a interpretat personaje diverse, de la inspectorul dur din seria Dirty Harry, până la protagonistul romantic din The Bridges of Madison County.

Succes și ca regizor

A jucat în 73 de roluri şi a regizat 45 de filme, care i-au adus 4 premii Oscar şi Premiul Lumiere pentru întreaga carieră. Acesta a fost decorat cu Legiunea de Onoare de fostul președinte francez Nicolas Sarkozy.

Printre cele mai apreciate filme regizate de artist în ultimele decenii se numără American Sniper și Sully, producții care au obținut succes atât în rândul criticilor, cât și al publicului.

A influențat generații întregi de actori

De-a lungul anilor, numeroși actori de renume au vorbit despre stilul său de lucru și influența pe care a avut-o asupra industriei. Printre cei care i-au apreciat profesionalismul și abordarea regizorală ssunt Tom Hanks, Morgan Freeman și Meryl Streep, potrivit observatornews.ro.

Retragerea lui Clint Eastwood marchează sfârșitul unei cariere excepționale, care a traversat mai multe generații și a influențat profund evoluția cinematografiei moderne. El rămâne una dintre personalitățile definitorii ale Hollywoodului și un reper pentru industria filmului la nivel mondial.

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