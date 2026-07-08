Lungmetrajele românești „De capul nostru” și „Fjord”, la Festivalul Internațional de Film de la Ierusalim

„De capul nostru” / „On Our Own”, România, 2026, 94 min., regia: Tudor Cristian Jurgiu Distribuție: Denisa Vrajă, Vlad Furtună, Mara Diaconu Ducica, Sofia Vasiliu. Sinopsis: Într-un mic oraș din România, un grup de adolescenți învață să se descurce fără părinții lor plecați în străinătate. Forțați să devină adulți prea devreme, își construiesc propria familie într-o încercare disperată de a umple golul. În centrul lor e Flavia, o tânără puternică, obișnuită să își ascundă emoțiile în spatele sarcasmului, dar pe care grija pentru ceilalți o va face să descopere un nou sens. „De capul nostru” abordează într-un mod emoționant și inovator o problemă socială: situația copiilor și adolescenților care cresc singuri acasă, în România, în timp ce ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Filmul a fost prezentat în 2026 în cadrul secțiunii Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, una dintre cele mai importante competiții cinematografice din lume, fiind distins cu Premiul CICAE Art Cinema.

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Program de difuzare:

13 iulie 2026, ora 21:00 – Lev Smadar

14 iulie 2026, ora 10:00 – Jerusalem Cinematheque 1

17 iulie 2026, ora 12:45 – Jerusalem Cinematheque 2

Bilete și informații suplimentare: https://jff.org.il/en/movie/93532

„Fjord”, co-producție România, Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, 2026, 146 min., regia: Cristian Mungiu. Distribuție: Renate Reinsve, Sebastian Stan, Christian Rubeck, Lisa Loven Kongsli. Sinopsis: Filmul spune povestea soților Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori. La ediția 2026 a Festivalului de la Cannes, filmul a fost distins cu Palme D’Or, Premiul juriului ecumenic, Premiul FIPRESCI, Premiul François Chalais.

Program de difuzare:

10 iulie 2026, ora 21:45 – Jerusalem Cinematheque 1

16 iulie 2026, ora 18:15 – Lev Smadar

18 iulie 2026, ora 10:15 – Jerusalem Cinematheque 1

Bilete și informații suplimentare: https://jff.org.il/en/movie/95705

Festivalul Internaţional de Film de la Ierusalim împlinește, în 2026, 43 de ani de activitate. Pe parcursul celor zece zile de festival sunt proiectate în medie 150-200 de filme, în cadrul secţiunilor Panorama (producţii internaţionale), Documentary Films, The Jewish Experience (filme care abordează subiecte precum identitatea evreiască sau istoria evreilor), Spirit of Freedom (filme despre liberate şi drepturile omului), Television Dramas, New Directors şi Israeli Film (premiere ale producţiilor israeliene). Printre invitaţii de onoare ai Festivalului, de-a lungul anilor, se numără Warren Beaty, Marcello Mastroiani, Robert de Niro, Roberto Benigni, Jane Fonda, Michael Haneke, Claude Lelouch, Lucian Pintilie sau Roman Polanski.

Cinematografia românească este foarte apreciată de publicul israelian, toate proiecțiile prezente în festivaluri având loc cu casa închisă. Reluarea colaborării cu Festivalul Internațional de Film de la Ierusalim reprezintă oportunitatea de prezentare în Israel a celor mai noi și de succes pelicule românești.