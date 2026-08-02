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Jurnalul Ştiri Observator Report de peste 9 milioane de euro la Loto 6/49, la tragerea de duminică

Report de peste 9 milioane de euro la Loto 6/49, la tragerea de duminică

de Redacția Jurnalul Publicat la 02 Aug 2026 11:40 Modificat la 02 Aug 2026 11:40
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Report de peste 9 milioane de euro la Loto 6/49, la tragerea de duminică
Hepta/Suma uriașă pusă în joc duminică la Loto 6/49

Un report de peste 47,50 milioane de lei (peste 9,05 milioane de euro) se înregistrează, duminică, la Loto 6/49, categoria I, informează Loteria Română.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,55 milioane de lei (peste 678.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,98 milioane de lei (peste 568.900 de euro), iar la categoriile a II-a şi a III-a reportul este de peste 39.000 de lei pentru fiecare dintre aceste două categorii. La Noroc Plus se înregistrează un report de peste 578.500 de lei (peste 110.300 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 344.000 de lei (peste 65.600 de euro).

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. AGERPRES

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Subiecte în articol: report loto 6 49 loteria română
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