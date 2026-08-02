Criza Ceuta: bariera plutitoare a Spaniei și bilanțul de 67 de morți

Criza migratorie din Ceuta a intrat într-o nouă fază: fluxul de migranți s-a oprit peste noapte, iar autoritățile spaniole au început instalarea unei bariere plutitoare la granița maritimă cu Marocul. Bilanțul tragediei a urcat, între timp, la cel puțin 67 de morți — cel mai grav episod migrator la frontiera dintre cele două țări din ultimii ani.

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Cifrele care arată tragedia

Potrivit autorităților spaniole, aproximativ 50.000-60.000 de persoane au intrat pe uscat și pe mare în Ceuta, începând de joi, 30 iulie, într-un val fără precedent la una dintre singurele frontiere terestre ale Uniunii Europene cu Africa. Vestea relativ pozitivă: peste 48.000 dintre acestea s-au întors deja în Maroc, în doar 48 de ore, fără incidente majore, potrivit anunțului oficial al Madridului. Bilanțul tragic al episodului a ajuns la cel puțin 67 de morți — persoane înecate sau strivite într-o busculadă produsă la trecerea unui dig de protecție. Duminică dimineață, plaja Tarajal, unul dintre principalele puncte de trecere, era aproape goală, învăluită în ceață, patrulată de soldați și poliție spaniolă.

Bariera plutitoare: cum arată și ce rol are

Poliția Gărzii Civile a început, sâmbătă la ora 7:50 dimineața (ora locală), instalarea unei bariere pneumatice de 500 de metri lungime pe digul de la Tarajal, unul dintre principalele puncte folosite de migranți pentru a intra în micul teritoriu spaniol. Structura este proiectată să se ridice între 30 și 70 de centimetri deasupra apei și să coboare până la un metru sub suprafață, incluzând un canal care permite navelor Gărzii Civile să patruleze eficient de-a lungul digului. Bariera este completată de o linie de geamanduri navale ancorate. Sindicatul AUGC al Gărzii Civile a cerut, totuși, întărirea urgentă cu cel puțin 200 de ofițeri suplimentari, avertizând că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a împiedica migranții să înoate în jurul noii bariere.

Ce se întâmplă cu cei intrați deja în Ceuta

Madridul a precizat că persoanele care au intrat ilegal în Ceuta nu pot călători mai departe spre Spania continentală sau spre alte state din spațiul Schengen. Ministerul de Externe spaniol a explicat că orice persoană care părăsește Ceuta pe mare sau pe cale aeriană trece printr-un control de identitate suplimentar — un al doilea nivel de verificare, adăugat controlului de la frontiera terestră cu Marocul.

Incidentul a avut loc la câteva săptămâni după ce Curtea Supremă a Spaniei a decis, pe 29 iunie 2026, că procedura de „returnare la cald" (hot return) — folosită anterior pentru trimiterea imediată înapoi în Maroc a migranților interceptați pe mare lângă Ceuta sau Melilla — nu mai poate fi aplicată automat, fiind necesară procedura obișnuită de imigrație. Decizia a venit în urma unui caz al unui cetățean algerian, interceptat pe mare în 2024 și returnat direct autorităților marocane fără procedura standard. Instanța a stabilit că returnarea sumară se poate aplica doar celor care încearcă să străpungă elemente fizice de îngrădire — precum garduri —, nu și celor depistați prin sisteme de supraveghere precum camere sau drone. Ministerul de Interne spaniol a declarat că rețelele de trafic de migranți ar fi exploatat exact această portiță legală pentru a încuraja trecerile pe mare.

Reacții politice tensionate în UE

Criza a generat un val de reacții contradictorii la nivel european. 22 de guverne din Uniunea Europeană au cerut vineri, 31 iulie, o reuniune de urgență, îndemnând blocul comunitar să sprijine Madridul în recăpătarea controlului la graniță. Italia a mers mai departe, suspendând unilateral acordurile Schengen cu Spania. Premierul spaniol Pedro Sánchez, care a vizitat Ceuta vineri, a numit trecerile o încălcare a suveranității teritoriale a Spaniei și a calificat drept „egoiste" și „ilegale" reacțiile statelor care cer excluderea țării sale din spațiul Schengen, respingând ferm ideea că programul de regularizare a peste jumătate de milion de migranți fără forme legale ar fi încurajat afluxul din Ceuta — Madridul precizează că solicitanții trebuie să dovedească rezidența în Spania dinainte de 1 ianuarie 2026 și cel puțin cinci luni continue de ședere la momentul depunerii cererii.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat sâmbătă că autoritățile sunt „neîndurătoare cu cei care încalcă legea", precizând că evenimentele necesită o evaluare comună din partea Spaniei și Marocului, în contextul întrebărilor legate de modul în care o breșă de o asemenea amploare a putut avea loc, în ciuda securității ridicate de pe ambele părți ale graniței.