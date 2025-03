Maratonul filmelor de primăvară: o lună plină de acțiune, comedie și suspans, pe AXN

Filme din… focul iadului (7-9 Martie)

Direct din infern, patru capodopere cinematografice vor menține emoția și adrenalina la cote maxime.

În Frăția Dragonului (Dragon Warriors), o lume mistică, plină de creaturi fantastice devine scena unei confruntări epice între bine și rău, vineri seara (7 martie), de la ora 21:00. În următoarea seară, la aceeași oră, Christian Bale și Matthew McConaughey duc o luptă disperată pentru supraviețuire împotriva dragonilor, într-un univers post-apocaliptic, în Regatul de Foc (Reign of Fire). Seara continuă cu În Numele Regelui (In the Name of The King: The Last Mission), de la 23:10, în care un războinic pornește într-o ultimă misiune pentru a opri o forță malefică să preia controlul asupra regatului. Sfârșitul de weekend devine chiar mai.... fierbinte, când o erupție amenință să distrugă întreg orașul Los Angeles, iar Tommy Lee Jones trebuie să acționeze rapid pentru a salva metropola. Vulcanul (Volcano) va fi difuzat duminică seara (9 martie), la ora 21:00. Așadar, pregătiți-vă o băutură rece pentru aceste filme incendiare!

Bine ați venit în Infern (March 14-16)

Telespectatorii vor păși în partea întunecată a cinematografiei cu aventuri horror supranaturale în al doilea weekend din luna Martie.

Vineri (14 martie), de la ora 21:00, Johnny Depp va investiga oribilele crime ale lui Jack Spintecătorul în filmul Din Iad (From Hell), un thriller înfricoșător, cu scene terifiante și o poveste de neuitat. Sâmbătă (15 martie), de la aceeași oră, Nicolas Cage se transformă într-un anti-erou înflăcărat... în Demon pe două roți (Ghost Rider), celebrul film de acțiune, care a fost filmat parțial pe magnificele drumuri de munte din Transfăgărășan. Pe măsură ce se apropie miezul nopții, atmosfera devine și mai sumbră: de la 23:15, în Răzbunătorul (Priest) un războinic sfidează regulile bisericii pentru a-și salva nepoata dintr-o lume distopică în care vampirii amenință omenirea. Duminică (16 martie), vom coborî în abis, dar vom rămâne totuși pe cele mai înalte culmi ale adrenalinei, în Inferno (de la 21:00), unde Tom Hanks pornește într-o misiune contra-cronometru, pentru a opri o amenințare globală, în acest thriller captivant care va încheia cel de-al doilea weekend de primăvară.

Ține-ți emoțiile sub control... dacă poți (22-23 Martie)

Tehnologia, armele de ultimă generație și bătăliile finale pentru dreptate și răzbunare sunt ingredientele principale ale acestui weekend plin de mister și scene la limita imposibilului.

Sâmbătă (22 martie), de la ora 21:00, în Terminatorul: Salvarea (Terminator Salvation), eroul John Connor este ultima speranță a umanității într-un război împotriva unor mașinării menite să distrugă planeta. În același registru, Tom Cruise va descoperi o conspirație sinistră, dintr-un viitor utopic, unde crimele sunt oprite chiar înainte să se întâmple. Thrillerul Raport Special (Minority Report) se va juca cu mintea ta sâmbătă seara, de la ora 23:20. Emoțiile și acțiunea continuă duminică (23 martie), de la ora 21:00, când spectatorii se vor întreba “Este un vis sau este real?”, atunci când îl vor vedea pe Colin Farrell în rolul din Memorie Programată (Total Recall), un thriller SF, unde personajul principal trebuie să descopere adevărul despre identitatea sa în lumea periculoasă a spionajului.

Din cetatea filmului, direct în lumea animaților (28-30 Martie)

Ultimul weekend din martie va aduce pe micile ecrane o serie de capodopere cinematografice cu cele mai mari vedete de la Hollywood și unele dintre cele mai apreciate filme de animație, potrivite pentru întreaga familie.

Vineri este o zi a distracției, deoarece Christian Bale va juca în Marea provocare: Le Mans '66 (Ford vs Ferrari) de la ora 21:00, iar sâmbătă (29 martie), Sylvester Stallone vă va face să râdeți în hohote în filmul Oscar (21:00), unde interpretează un gangster care încearcă să devină un om de afaceri onest. Nu plecați nicăieri, deoarece, după această comedie, Sylvester Stallone se întoarce să facă legea într-un oraș plin de infracțiuni. Justițiarul (Judge Dredd), difuzat de la 23:20, este un film de acțiune SF în care protagonistul este acuzat de crimă luptă pentru a-și reabilita imaginea în timp ce trebuie să facă față rău-făcătorilor. Una dintre cele mai bune actrițe de comedie, Jennifer Aniston va face ca romantismul și pericolul să se intersecteze duminică seara (30 martie). În Recompensă cu bucluc (The Bounty Hunter) (21:00), ea joacă rolul unei reporterițe tenace al cărei fost soț (Gerard Butler), este trimis să o urmărească, ducând la o urmărire nebună și plină de umor, iar în Fără Control (Derailed) (23:20), Aniston portretizează o femeie misterioasă, care se implică într-o rețea periculoasă de șantaj. Nu în ultimul rând, vă veți bucura de filmele de animație Rio (sâmbătă, la 09:45) și Rio 2 (duminică, la 09:40), perfecte pentru un weekend relaxant acasă, înconjurați de cei dragi.

Astfel, indiferent dacă aveți chef de râs, acțiune, mister sau aventură, filmele de weekend de pe AXN vă vor ține lipiți de ecrane în fiecare seară.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹