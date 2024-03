Doi foști executivi ai HBO Europe produc în România un serial pentru Netflix

Cei doi directori cu experiență în televiziune au fost implicați în mai multe producții HBO de succes filmate în Europa de Est, printre care se numără seria poloneză premiată Wataha (Haita), thriller-ul româno-german Hackerville și drama de spionaj din perioada Războiului Rece de pe HBO Max, Spy/Master, care a avut premiera la Festivalul de Film de la Berlin anul trecut.

În timp ce Young a fost vicepreședinte al producției originale la HBO Europe, supervizând portofoliul de seriale originale în limbile locale din regiune, Pavel a început ca executiv de dezvoltare la HBO România, lucrând la serii precum drama gangsterilor Umbre și Hackerville, înainte de a produce diverse seriale, de la drama romantică Ruxx la Spy/Master.

May One va avea sediul în București și intenționează să dezvolte, producă și să co-producă seriale de înaltă calitate pentru a fi filmate în România, lucrând atât cu talente locale, cât și internaționale, potrivit Hollywood Reporter.

Prima comandă a companiei, Subteran, pentru Netflix, este în prezent în proces de filmare. Drama criminală, o co-producție cu producătorul Spy/Master, Tudor Reu de la Mobra Films, este scrisă de Steve Bailie, autorul din spatele serialului The Bill, și urmărește povestea unei mame care lucrează în domeniul IT și care ajunge să lupte sub acoperire împotriva unui grup de criminali din București.

„România este un focar de creativitate, iar țara oferă un cadru îmbietor și fascinant pentru televiziune", spune Young. „Cu cunoștințele și rețeaua noastră în acest spațiu vibrant și interesant, vrem să fim un centru pentru talentul local, să atragem colaborări și să creăm dramaturgie de înaltă calitate care aduce o altă aromă publicului internațional."

„Aici, în România, avem idei care nu se găsesc nicăieri altundeva și talente creative pentru a le susține", spune Pavel. „Scopul nostru este să le ridicăm pentru publicul local și global, să ne folosim de viziunea și peisajul nostru unic pentru a crea emisiuni îndrăznețe, de gen, care să se simtă unice și distinctive, dar să aibă un apel larg."