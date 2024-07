Monica Bellucci, premiată la Roma cu trofeul Globo d'Oro pentru întreaga carieră

Artista italiană, în vârstă de 59 de ani şi cunoscută pe plan internaţional pentru rolurile interpretate în lungmetrajul "Malena", trilogia "The Matrix" şi în filmul "Spectre" (2015) din seria cinematografică "James Bond", a primit trofeul Globo d'Oro (Globul de Aur) în cadrul unei ceremonii organizate la Roma miercuri seară, la peste un sfert de secol după ce a câştigat primul său Globo d'Oro pentru cea mai bună actriţă în 1998 datorită interpretării din lungmetrajul "Kaputt Mundi".



La gala de miercuri seară, Monica Bellucci a venit însoţită de partenerul ei de viaţă, celebrul regizor american Tim Burton.



Premiul pentru cel mai bun film i-a fost decernat regizoarei italiene Paolo Cortellesi pentru pelicula "C'e ancora domani" ("There's Still Tomorrow"), iar premiul pentru cel mai bun documentar a fost câştigat de producţia "Ode to Naples", regizată de Trudie Styler, soţia cântăreţului britanic Sting.



Gala premiilor Globo d'Oro este organizată în fiecare an de Asociaţia Presei Străine din Italia. Cea de-a 64-a ediţie a evenimentului s-a desfăşurat miercuri seară la Villa Massimo din capitala italiană, sediul Academiei Germane din Roma.