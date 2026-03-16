Jurnalul.ro Cultură Film „Mr Nobody Against Putin", Oscar pentru cel mai bun documentar

„Mr Nobody Against Putin”, Oscar pentru cel mai bun documentar

de Redacția Jurnalul    |    16 Mar 2026   •   08:23
„Mr Nobody Against Putin”, Oscar pentru cel mai bun documentar
Sursa foto: X-@DEADLINE/„Mr Nobody Against Putin”, Oscar pentru cel mai bun documentar

Documentarul „Mr Nobody Against Putin” a câștigat duminică seară Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj documentar, la cea de-a 98-a gală a Premiilor Academiei, desfășurată la Dolby Theatre din Los Angeles. Filmul este semnat de David Borenstein și Pavel Talankin.

Victoria consacră parcursul neașteptat al lui Pavel Talankin, un fost videograf școlar devenit avertizor de integritate și coautor al unuia dintre cele mai discutate documentare despre Rusia ultimilor ani.

Pelicula urmărește transformarea unei școli din Karabash, un orășel industrial din Munții Ural, într-un spațiu de propagandă și pregătire militarizată după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. În centrul poveștii se află Pavel Talankin, angajat al școlii responsabil de filmarea activităților și evenimentelor, care a început să documenteze în secret noile ceremonii patriotice, lecțiile oficiale și vizitele cu tematică militară impuse de autorități.

Potrivit relatărilor despre realizarea filmului, Talankin a trimis imaginile în afara Rusiei către regizorul american David Borenstein, iar colaborarea s-a transformat într-un documentar despre felul în care sistemul educațional a fost folosit pentru a susține discursul de război al Kremlinului. Filmul arată, între altele, lecții despre „denazificarea” Ucrainei, exerciții militarizate și prezența unor reprezentanți ai grupării Wagner în școală.

Pentru Talankin, succesul de la Oscar vine după un exil forțat. El a părăsit Rusia în 2024, după ce riscurile la adresa sa au crescut, iar în prezent trăiește în Europa, unde a obținut azil politic. La Los Angeles, el a urcat pe scenă alături de Borenstein pentru a ridica trofeul.

Înainte de Oscar, „Mr Nobody Against Putin” câștigase deja BAFTA pentru cel mai bun documentar și un Special Jury Award la Sundance 2025, intrând în cursa pentru premiile Academiei cu un profil deja puternic pe circuitul internațional al documentarului.

 

 

(sursa: Mediafax)

