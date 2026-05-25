Bilanț al atacului criminal cu rachete Oreșnik comis de regimul Putin

Numărul victimelor în urma atacului masiv lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, a ajuns la 87, dintre care trei minori, iar două femei și-au pierdut viața, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina (DSNS), citat de Kyiv Post.

Conform unui raport publicat pe Telegram, în cartierul Șevcenkovskii din Kiev, o lovitură directă a distrus parțial intrarea unei clădiri rezidențiale cu cinci etaje.

Echipele de salvare au recuperat de sub dărâmături cadavrele a două femei, după ce au îndepărtat 165 de metri pătrați de resturi de beton armat. Dresorii de câini au cercetat o suprafață de peste 100 de metri pătrați a zonei, în timp ce psihologii DSNS au acordat asistență celor 112 persoane afectate de atac. Echipele de urgență continuă să lucreze în întreaga capitală.

În urma atacului cu rachete balistice Oreșnik, Muzeul Național de la Cernobîl din cartierul Podil, Kiev, a fost avariat. Două rachete au survolat catedrala Sfânta Sofia, înainte ca una din ele să lovească clădirea muzeului.

„La fața locului s-a constatat că acoperișul clădirii era în flăcări și că o parte din peretele din spate al celei de-a treia săli a fost distrusă”, a declarat Yemelyanenko, șeful Asociației Operatorilor Cernobîl.

Incendiul a fost stins, dar o expoziție recent restaurată, care fusese redeschisă cu doar o lună în urmă, a fost avariată.

Angajații muzeului încearcă acum să salveze artefactele, inclusiv cărți, cămăși brodate și exponate legate de eforturile de curățare în urma dezastrului de la Cernobîl.

În altă parte a regiunii Kiev, pompierii au stins un incendiu de proporții la un depozit de 10.000 de metri pătrați, provocat de atac.

Din cauza incendiului de amploare, DSNS a mobilizat elicoptere și echipamente grele de stingere a incendiilor. Echipele de urgență au intervenit la 25 de locații diferite din regiune.

În urma atacului, ministrul de externe Andrii Sybiha a solicitat o reacție internațională și a dat instrucțiuni misiunilor diplomatice ucrainene să ridice această problemă în cadrul Organizației Națiunilor Unite, OSCE, Consiliului Europei și UNESCO.

„Putin încearcă să intimideze Ucraina atacând civili și distrugând clădiri rezidențiale, muzee, școli și infrastructură critică”, a scris Sybiha pe X, duminică.

El a adăugat că Ucraina solicită o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU și o sesiune comună a OSCE ca răspuns la atac.

