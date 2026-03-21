Nicholas Brendon, Xander din „Buffy the Vampire Slayer”, a murit la 54 de ani: „Te voi purta în gând de fiecare dată când voi vedea un balansoar”

Adio Xander! Nicholas Brendon s-a stins – „Râsete și iubire veșnică”

Șoc în lumea serialelor: Nicholas Brendon, iconic-ul Xander Harris din „Buffy the Vampire Slayer”, s-a stins din viață la doar 54 de ani. Vestea tristă a fost anunțată de familie, care dezvăluie detalii emoționante despre ultimele sale clipe.

Actorul a murit vineri, „în somn, din cauze naturale”, conform unui comunicat oficial. Născut în 1971 la Los Angeles, Brendon lupta de ani buni cu un defect cardiac congenital și alte probleme de sănătate, dar rămânea optimist: „Era pasionat de viitor”, spun apropiații.

Amintiri din „Buffy”: rolul care l-a făcut nemuritor

Xander Harris, regele umorului: Prietenul loial al Buffy (Sarah Michelle Gellar), Xander a adus râsete în anii '90-'00, transformând serialul cult într-un fenomen global.

Ultima pasiune: arta: În ultimii ani, Brendon s-a dedicat picturii, creând opere „sensibile și pline de dorința de a dărui”.

Omagii sfâșietoare de la colege

Colegele din serial au izbucnit în lacrimi pe rețele:

Actrița Alyson Hannigan, care a jucat rolul Willow Rosenberg, i-a adus un omagiu emoționant.

„Îți mulțumesc pentru ani de râsete, iubire... Te voi purta în gând de fiecare dată când voi vedea un balansoar. Te iubesc”, a spus actrița.

Emma Caulfield: „Te iubesc, Nicky.”

Pe lângă „Buffy”, Brendon a strălucit în Criminal Minds, Private Practice și filmul Psycho Beach Party.

