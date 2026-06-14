Tragedie în Brazilia: un cântăreț celebru ar fi murit într-un accident de elicopter șocant

Oliver Tree, implicat într-un accident aviatic în Brazilia? Informații actualizate

Un presupus accident aviatic grav produs în Brazilia, în zona Rio de Janeiro, este relatat de presa internațională ca avându-l printre victime pe artistul american Oliver Tree. Informațiile, atribuite publicației TMZ și preluate de Mediafax, indică moartea a șase persoane în urma unui impact în care ar fi fost implicate două elicoptere. Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor exacte.

Tragedie aviatică raportată în Brazilia

Un accident de elicopter produs duminică dimineață în zona Recreio dos Bandeirantes, situată în sud-vestul orașului Rio de Janeiro, este investigat de autoritățile braziliene, potrivit Poliției Civile din Rio de Janeiro.

Conform informațiilor citate de presa internațională, în eveniment ar fi fost implicate două elicoptere, iar bilanțul victimelor ar ajunge la șase persoane decedate.

Unul dintre aparate ar fi transportat mai mulți pasageri, în timp ce în al doilea elicopter s-ar fi aflat doar pilotul. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au comunicat încă o cauză oficială a coliziunii sau prăbușirii.

Presa internațională: Oliver Tree, printre victime

Potrivit publicației TMZ, preluată ulterior de Mediafax, printre persoanele decedate s-ar afla și artistul american Oliver Tree, în vârstă de 32 de ani.

Deocamdată, informația nu a fost confirmată oficial de autorități sau de reprezentanții artistului, iar detaliile rămân în curs de verificare.

Oliver Tree a devenit cunoscut la nivel internațional prin colaborările sale timpurii din industria muzicală electronică, lucrând cu nume precum Skrillex și Zeds Dead. Ulterior, și-a construit o carieră solo, marcând scena muzicală cu stilul său eclectic și vizual distinct.

Cariera muzicală și succesul internațional

Artistul ar fi debutat încă din adolescență, atrăgând atenția industriei muzicale prin colaborări timpurii și proiecte independente. În 2013 și-a lansat un album independent, iar ulterior a continuat să își consolideze prezența în industria muzicală.

Albumul de studio „Ugly Is Beautiful”, lansat în 2020, a reprezentat un punct important în cariera sa, ajungând disc de aur în Statele Unite. Piesa „Life Goes On” a devenit unul dintre cele mai cunoscute single-uri ale sale, urcând în topurile muzicale internaționale.

Succesul comercial i-a adus turnee internaționale, cu evenimente programate în Europa, Statele Unite, Australia și Asia. Printre acestea se număra și un concert la Lisabona, programat pentru 1 iulie.