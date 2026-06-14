Crimă șocantă în Drobeta Turnu Severin: un tânăr de 25 de ani și-ar fi ucis mama în plină stradă

Scene de coșmar pe o stradă din România! Un fiu și-ar fi ucis mama în văzul tuturor

Un caz de o violență extremă a zguduit municipiul Drobeta Turnu Severin, după ce o femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani și-a pierdut viața în urma unui atac care ar fi fost comis chiar de propriul fiu. Incidentul s-a petrecut în plină stradă, în fața mai multor martori care au asistat neputincioși la scenele dramatice, potrivit Observator News.

Potrivit informațiilor preliminare, principalul suspect este un tânăr în vârstă de 25 de ani. Acesta ar fi atacat-o pe mama sa cu un obiect tăietor-înțepător, provocându-i răni grave în zona gâtului. În ciuda intervenției rapide a echipajelor de urgență, femeia nu a mai putut fi salvată.

Victima revenise recent din străinătate

Surse apropiate anchetei susțin că femeia se întorsese de puțin timp în România, după o perioadă în care ar fi lucrat în străinătate. Revenirea acasă, care ar fi trebuit să reprezinte începutul unei noi etape în viața sa, s-a transformat într-o tragedie care a șocat întreaga comunitate locală.

Vecinii spun că familia era cunoscută în zonă, iar relațiile dintre mamă și fiu ar fi fost tensionate de mai multă vreme. Oamenii care locuiesc în apropiere susțin că tânărul ar fi avut și în trecut comportamente agresive, existând episoade în care și-ar fi agresat mama.

Martorii au privit îngroziți scena atacului

Momentul atacului s-ar fi desfășurat într-o zonă publică, sub privirile mai multor persoane aflate în apropiere. Martorii au alertat imediat autoritățile după ce au observat conflictul și rănirea gravă a femeii.

După producerea atacului, suspectul ar fi încercat să părăsească locul faptei. Intervenția rapidă a polițiștilor a făcut însă posibilă identificarea și prinderea acestuia înainte de a se face nevăzut.

Tânărul a fost condus la audieri, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia. De asemenea, oamenii legii verifică toate informațiile referitoare la comportamentul anterior al suspectului și la eventualele conflicte existente în familie.

Ancheta este în desfășurare

Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, suspectul ar fi fost cunoscut în comunitate ca fiind consumator de droguri. Cu toate acestea, anchetatorii nu au confirmat oficial dacă acest aspect a avut vreo legătură directă cu producerea crimei.

Poliția și procurorii au deschis un dosar penal pentru omor și continuă cercetările pentru a stabili mobilul exact al faptei. După finalizarea audierilor și administrarea probelor, anchetatorii vor putea contura cu exactitate împrejurările care au dus la moartea femeii.

În cazul în care va fi găsit vinovat de acuzațiile care i se aduc, tânărul riscă o pedeapsă severă, care poate ajunge până la 20 de ani de închisoare.