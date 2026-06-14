Fost comandant NATO lansează acuzații explozive la adresa lui Adrian Veștea: blocaje majore în infrastructura de la Cincu

Acuzații dure privind infrastructura de la Cincu: fost comandant NATO îl critică pe Adrian Veștea pentru blocaje în proiecte strategice

Generalul în rezervă Dorin Toma, fost comandant al Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, susține că proiecte esențiale pentru mobilitatea militară din zona poligonului Cincu au fost întârziate ani la rând din cauza „managementului defectuos” al Consiliului Județean Brașov și al Ministerului Dezvoltării, instituții conduse în perioada vizată de Adrian Veștea. Declarațiile au fost făcute publice pe Facebook și vizează infrastructura rutieră strategică utilizată de trupele aliate NATO în România.

Fost comandant NATO: „dezinteres și blocaje birocratice” în proiecte strategice

Generalul în rezervă Dorin Toma, care a condus între 2022 și 2025 Comandamentul Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, a lansat acuzații directe la adresa modului în care au fost gestionate proiectele de infrastructură din zona Cincu, județul Brașov.

În contextul nominalizării lui Adrian Veștea la funcția de prim-ministru, acesta a scris:

„Cu multă surprindere am aflat despre noua desemnare pentru funcția de prim-ministru al României. Din nefericire, atât pentru Comandamentul NATO pe care l-am condus în perioada 2022-2025, cât și pentru contingentele detașate în România de diferite state aliate — în special de Franța, ca națiune-cadru pentru Grupul de Luptă NATO —, eforturile de a asigura accesul și mobilitatea militară în zona poligonului Cincu (județul Brașov) s-au lovit, în ciuda tuturor insistențelor și demersurilor oficiale, de dezinteresul și managementul defectuos al Consiliului Județean Brașov și al Ministerului Dezvoltării.”

Generalul afirmă că aceste instituții erau conduse în acea perioadă de aceeași persoană desemnată ulterior în funcții guvernamentale și administrative importante.

Podul de la Voila și întârzierile de peste patru ani

Unul dintre proiectele centrale invocate de fostul comandant NATO este construcția podului peste râul Olt, în zona Voila, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

El susține că lucrările au fost blocate ani de zile din cauza procedurilor administrative:

„Proiectul de demolare și construire a noului pod peste râul Olt, în zona localității Voila — aflat în responsabilitatea Consiliului Județean și finanțat prin PNDL —, a trenat mai bine de patru ani, în special din cauza blocajelor birocratice.”

În tot acest interval, convoaiele militare NATO au fost nevoite să utilizeze rute alternative, mai lungi și mai dificile, ceea ce ar fi generat întârzieri semnificative în transportul echipamentelor grele.

Mobilitate militară afectată și rute ocolitoare

Dorin Toma afirmă că infrastructura rutieră din zonă nu a fost adaptată pentru traficul greu militar, ceea ce ar fi dus la utilizarea unor trasee ocolitoare prin județele vecine.

El descrie situația astfel:

„Convoaiele grele au fost obligate să circule prin județul Sibiu sau pe alte trasee secundare din Țara Făgărașului, adăugând zeci de kilometri și ore bune de întârziere la fiecare transport.”

Totodată, acesta susține că utilizarea drumurilor județene înguste ar fi dus la deteriorarea infrastructurii locale și la creșterea riscurilor logistice.

Trasee improvizate și limitări pentru echipamente grele NATO

În declarațiile sale, generalul vorbește și despre un traseu provizoriu utilizat ani la rând de trupele NATO, inclusiv trecerea peste barajul Oltului, cu restricții de tonaj.

„Ani de zile, militarii români și cei ai NATO au utilizat un traseu improvizat: un drum comunal parțial asfaltat care traversa râul Olt pe barajul hidrocentralei din zonă, sub o restricție severă de tonaj impusă pentru a preveni distrugerea structurii. Din acest motiv, echipamentele grele ale NATO (cum ar fi tancurile Leclerc ale armatei franceze) nu au putut trece pe aici, fiind forțate să ocolească zeci sau chiar sute de kilometri prin alte județe.”

Presiuni diplomatice și intervenții internaționale

Generalul susține că problema infrastructurii ar fi atras inclusiv atenția unor parteneri internaționali, în contextul exercițiilor militare de amploare desfășurate în România.

El afirmă:

„Situația a fost atât de critică încât ambasadorii Franței, Belgiei și Luxemburgului au fost nevoiți să intervină oficial pe lângă Guvernul României pentru a solicita repararea de urgență a acestei infrastructuri de importanță tactică.”

Critici la adresa managementului administrativ

În mesajul său, Dorin Toma leagă direct întârzierile din infrastructura rutieră de capacitatea autorităților locale și centrale de a implementa proiecte strategice.

El concluzionează:

„Prin lipsa totală de interes a unor astfel de personaje care au avut în mână și autoritatea, și fondurile necesare, autoritățile române sabotează, în fapt, efortul colectiv de implementare a planurilor NATO și a celor naționale.”