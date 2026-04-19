Nicole Kidman își schimbă radical direcția: se pregătește să devină „death doula” după moartea mamei sale

Drama personală care a redefinit viața lui Nicole Kidman: ce vrea să facă acum actrița

Actrița australiană Nicole Kidman surprinde din nou publicul, dar nu printr-un nou rol de cinema, ci printr-o alegere profund personală, potrivit The Guardian. După pierderea mamei sale în 2024, vedeta a decis să se pregătească pentru a deveni „death doula” – o profesie tot mai populară, dedicată sprijinului celor aflați la finalul vieții.

Ce înseamnă „death doula” și de ce a ales Nicole Kidman acest drum

Invitată la University of San Francisco, Nicole Kidman a dezvăluit că urmează cursuri pentru a deveni „death doula” – specialiști care oferă suport emoțional, psihologic și fizic persoanelor aflate în ultimele momente de viață.

Conceptul derivă din rolul tradițional al doulelor, cunoscute pentru sprijinul oferit mamelor în timpul sarcinii și nașterii. În ultimii ani, însă, „end-of-life doulas” au devenit tot mai căutate, reflectând o schimbare în modul în care societatea privește moartea și îngrijirea paliativă.

Moartea mamei, momentul care i-a schimbat perspectiva

Actrița a mărturisit că decizia a venit după decesul mamei sale, Janelle Ann, la vârsta de 84 de ani, în 2024. Experiența a fost una profund emoționantă și revelatoare.

„Poate suna puțin ciudat”, a spus Kidman, explicând că mama sa s-a confruntat cu singurătatea în ultimele clipe.

Între responsabilitățile familiale și carierele solicitante, ea și sora sa nu au reușit să ofere constant prezența de care mama lor avea nevoie. Acest lucru a determinat-o să realizeze cât de important ar fi fost ajutorul unor persoane dedicate exclusiv acestui rol.

„Mi-am dorit să existe oameni care să stea acolo, imparțial, și să ofere alinare și grijă”, a explicat actrița.

O tendință în creștere la Hollywood

Nicole Kidman nu este singura personalitate din industria filmului atrasă de acest domeniu. Regizoarea premiată cu Oscar, Chloé Zhao, a urmat același tip de pregătire, motivată de propria frică de moarte.

Zhao a declarat într-un interviu că această teamă i-a afectat viața, determinând-o să caute o relație mai sănătoasă cu ideea de final.

Un nou capitol după succesul profesional

În paralel cu această schimbare personală, Kidman a continuat să aibă succes pe plan profesional. În 2024, ea a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Veneția pentru rolul din „Babygirl”.

Cu toate acestea, actrița nu a fost prezentă la ceremonie, alegând să fie alături de familie în momentul pierderii mamei sale.