O poveste despre ascunzișurile tăcerii, acum în cinematografe: JULIE KEEPS QUIET (regia Leonardo van Dijl)

Filmul ce reprezintă debutul regizoral al lui Leonardo van Dijl, a fost prezentat cu succes anul trecut la Cannes și a circulat în mai multe festivaluri internaționale.

Povestea lui Julie, jucată de tenismena Tessa Van Den Broeck, aflată la prima ei experiență cinematografică, urmărește o situație tensionată: decizia unei tinere tenismene de a păstra tăcerea când toată lumea din jur discută suspendarea antrenorului ei, odată cu demararea unei investigații privind comportamentul său abuziv, și derularea antrenamentelor în acest context.

Considerat de publicația Variety drept „un lungmetraj de debut tensionat, încordat și tăcut al scenaristului și regizorului belgian Leonardo van Dijl, care cunoaște și valoarea controlului - deși propriul său calm este plin de anxietate și furie.", filmul „Julie Keeps Quiet”/ „Julie nu vorbește”, a beneficiat de suportul campioanei Naomi Osaka, prin compania Hana Kuma.



„Într-o lume care o îndeamnă să vorbească, ea tace, obligând lumea să asculte cu adevărat. (...)

Cred că o lume mai sigură pentru adolescenții de azi va însemna o lume mai sigură pentru toate generațiile viitoare.”, spune Leonardo van Dijl.

Din distribuția filmului mai fac parte: Ruth Becquart, Claire Bodson, Koen De Bouw, Pierre Gervais, Laurent Caron și mulți alții. Imaginea filmului este semnată de celebrul Nicolas Karakatsanis, iar coloana sonoră de muziciana Caroline Show, deținătoarea unui Premiul Pulitzer și a mai multor premii Grammy.

Leonardo van Dijl este un cineast belgian renumit pentru povestirile sale speciale și interesante. Scurtmetrajul său aclamat „Stephanie” (2020), care a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes, explorează presiunile intense cu care se confruntă o tânără gimnastă. Filmul de lungmetraj al lui Van Dijl, „Julie Keeps Quiet”, care a avut premiera la Săptămâna Criticilor de la Cannes în 2024, îi evidențiază și mai mult talentul, explorând tăcerea și reziliența în fața provocărilor.

Filmul a câștigat o atenție semnificativă când starul de tenis Naomi Osaka, impresionată de mesajul său puternic, s-a alăturat ca producător executiv pentru a-i amplifica impactul la nivel global. „Julie Keeps Quiet” a primit recenzii elogioase de la publicații de specialitate importante. The Guardian a lăudat profunzimea sa emoțională, Variety a apreciat portretizarea nuanțată a personajelor, iar The Hollywood Reporter a subliniat atenția meticuloasă la detalii a regizorului Leonardo van Dijl. În plus, Letterboxd l-a menționat ca unul dintre cele mai bune zece filme de văzut la Cannes.

În prezent, Leonardo van Dijl scrie un nou lungmetraj, cu ambiția de a amplifica vocile și de a stârni conversații importante atât pe teren, cât și în afara acestuia.

„Julie Keeps Quiet” este un film produs de: De Wereldvrede (Gilles De Schryver, Gilles Coulier, Wouter Sap, Roxanne Sarkozi). Coproducători: Les Films du Fleuve (Delphine Tomson, Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne), Hobab (Nima Yousefi, Peter Krupenin), Film i Väst (Kristina Börjeson, Anthony Muir), VRT. Producători asociați: Blue Morning Pictures (Federica Sainte-Rose, Florian Zeller), Hana Kuma (Naomi Osaka, Stuart Duguid).

Din 14 martie, „Julie Keeps Quiet”, rulează pe 15 ecrane din orașele București, Botoșani, Cluj-Napoca, Miercurea Ciuc, Pitești, Ploiești, Sibiu, Timișoara și Gura Humorului.