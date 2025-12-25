Bombardiere rusești au zburat deasupra nordului Scandinaviei

Bombardiere rusești au trecut prin nordul Scandinaviei într-un zbor planificat, au anunțat autoritățile de la Moscova citate de Le Figaro.

Ministerul rus al Apărării nu a spus când au avut loc zborurile cu avioane Tu-95, capabile să transporte arme nucleare. De asemenea, nu au fost menționate țările care au trimis avioane pentru a monitoriza bobardierele rusești.

Avioanele au trecut pe deasupra Mării Norvegiei și Mării Barents, în Arctica, fiind escortate de avioane de vânătoare din țări străine, a transmis Ministerul rus al Apărării.

„Bombardiere strategice Tu-95MS (...) ale Forțelor Aerospațiale Ruse au efectuat un zbor planificat în spațiul aerian de deasupra apelor internaționale ale Mării Barents și Mării Norvegiei, la nord de Scandinavia și nord-vestul Rusiei. În anumite faze, bombardierele strategice au fost escortate de avioane de vânătoare din țări străine”, a transmis ministerul, adăugând că zborul a durat mai mult de șapte ore.

Ministerul a mai explicat că astfel de zboruri au loc în mod regulat în multe regiuni ale lumii și sunt efectuate în conformitate cu dreptul internațional.

La mijlocul lunii decembrie 2025, Coreea de Sud și Japonia au criticat zborul unor avioane militare din Rusia și China. Acestea au trecut prin apropierea celor două țări. Japonia și Coreea de Sud au trimis în zonă avioane de vânătoare.