Patrick Muldoon, starul din „Days of Our Lives" și „Starship Troopers", a murit la doar 57 de ani. Ce s-a întâmplat cu actorul iubit?

Patrick Muldoon, răpus de un atac fatal la 57 ani!

Actorul american Patrick Muldoon, cunoscut milioanelor de fani pentru rolurile iconice din seriale precum Days of Our Lives, Melrose Place și filmul cult Starship Troopers, s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani. Moartea sa subită, survenită duminică, 19 aprilie, în urma unui atac de cord, a șocat Hollywood-ul și fanii din întreaga lume. Managerul său a confirmat tragedia pentru Variety și Deadline, lăsând în urmă un gol imens în industria divertismentului.

O carieră strălucitoare începută în telenovele TV

Născut în San Pedro, California, Muldoon a explodat pe scenă în anii '90, interpretând personajul Austin Reed în telenovela Days of Our Lives între 1992 și 1995. După o pauză de 16 ani, a revenit în rol în 2011, reconectându-se cu publicul fidel. Succesul l-a propulsat apoi în Melrose Place, unde a jucat băiatul rău carismatic Richard Hart timp de trei sezoane, până în 1996. Apariții timpurii în Saved by the Bell (1991) și rolul lui Zander Barcalow din Starship Troopers (1997) – alături de Denise Richards, Casper Van Dien și Michael Ironside – l-au transformat într-un nume iconic al culturii pop. Filmul sci-fi regizat de Paul Verhoeven rămâne un clasic cult, cu miliarde de vizualizări pe platforme de streaming.

Ultimele proiecte: De la actorie la producție de succes

Muldoon nu era doar actor, ci și producător vizionar prin Storyboard Productions. A lucrat la filme precum The Tribes of Palos Verdes, Arkansas, Marlowe, The Card Counter, The Dreadful și Riff Raff. Cu doar două zile înainte de moarte, posta entuziasmat pe Instagram despre implicarea în Kockroach, regizat de Matt Ross, cu Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz și Alec Baldwin – filmări în Australia în toi. Ultimul său rol actoricesc vine în thriller-ul Dirty Hands, cu Denise Richards (55 de ani) și Michael Beach, programat pentru lansare luna aceasta. Cariera sa muzicală include single-uri ca "I Believe" și "Gray Again", al cărui videoclip o avea pe fosta sa iubită Denise Richards, filmat pentru reality show-ul ei.

Omagii emoționante și familia îndurerată

Actorul Jake Getman (18 ani) i-a adus un tribut mișcător pe Instagram, postând o poză de la un eveniment: „RIP Patrick Muldoon . Am lucrat cu el la 8 ani în Little Dead Rotting Hood – un tip grozav, mereu cu energie pozitivă. #gonetoosoon". Muldoon lasă în urmă partenera Miriam Rothbart, părinții Deanna și Patrick Muldoon Sr., sora Shana și cumnatul Ahmet Zappa (fiu al legendarului Frank Zappa), nepoata Halo și nepotul Arrow Zappa.