„Persepolis”, proiecție specială în memoria lui Marjane Satrapi, în trei cinematografe în România, 27 – 28 iunie 2026

În weekendul 27–28 iunie 2026, Persepolis va fi proiectat la Cinema ARTA din Cluj-Napoca (sâmbătă, 27 iunie, ora 18:00), Cinema Apollo111 din București (sâmbătă, 27 iunie, ora 18:00) și Cinema Studio Timișoara (duminică, 28 iunie, ora 20:00), în cadrul unui eveniment special dedicat uneia dintre cele mai importante voci ale culturii contemporane.

Autoare de romane grafice, regizoare și artistă vizuală de origine iraniană, stabilită în Franța, Marjane Satrapi a construit de-a lungul carierei o operă aflată la intersecția dintre autobiografie, istorie și ficțiune. Născută la Rasht și crescută la Teheran într-o familie progresistă, ea a trăit direct transformările aduse de Revoluția Islamică, experiențe care aveau să devină materia primă a creației sale. Exilul european i-a oferit ulterior perspectiva necesară pentru a transforma memoria personală într-un limbaj artistic accesibil și relevant pentru publicul din întreaga lume.

Recunoscută pentru stilul său grafic minimalist, construit din contraste puternice de alb și negru, Satrapi s-a impus pe scena internațională prin romanele grafice Persepolis, Embroideries și Chicken with Plums. Prin aceste lucrări, dar și prin filmele pe care le-a realizat ulterior, precum The Voices și Radioactive, artista a explorat constant teme precum identitatea, libertatea, apartenența, memoria și exilul.

Dintre toate creațiile sale, Persepolis rămâne opera emblematică. Publicat inițial ca roman grafic între 2000 și 2003, acesta urmărește copilăria și adolescența autoarei în Iranul revoluționar, transformând o experiență individuală într-o poveste universală despre familie, maturizare și pierderea inocenței. Adaptarea cinematografică realizată împreună cu Vincent Paronnaud a fost distinsă cu Premiul Juriului la Festivalul de la Cannes și nominalizată la Premiile Oscar, devenind unul dintre reperele animației contemporane. La aproape două decenii de la lansare, Persepolis continuă să rezoneze cu aceeași forță.

Evenimentul este organizat în colaborare cu Cinema Apollo111 din București și Cinema Studio din Timișoara, iar la Cluj-Napoca este realizat în parteneriat cu Institutul Francez din Cluj-Napoca.

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Pentru mai multe detalii și bilete accesați www.cinema-arta.ro