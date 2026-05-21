Război total împotriva proiectelor speculative! Mutarea de proporții anunțată de Ilie Bolojan

„ANRE a adoptat astăzi două reglementări care vor debloca accesul producătorilor de energie la rețelele electrice”, a transmis Bolojan.

Noile reguli cresc garanția pentru racordare de la 5% la 20% din tarif și introduc o garanție suplimentară de 30 de euro/kW, raportată la puterea instalată, necesară pentru obținerea autorizației de înființare.

Sumele vor fi returnate investitorilor care își finalizează proiectele, în timp ce proiectele abandonate vor pierde garanțiile și vor elibera capacitate în rețea.

„Până acum, pentru că nu au existat garanții și termene ferme, au fost autorizate multe proiecte speculative, peste capacitatea rețelelor, blocând practic accesul sau crescând mult costul de racordare”, a explicat Bolojan.

Noile prevederi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Bolojan amintește trei direcții principale de urmărit pentru reducerea prețului energiei:

deblocarea accesului la rețelele electrice prin desființarea ATR-urilor speculative

susținerea sistemelor de stocare în baterii sau cu acumulare prin pompaj, care să poată stoca surplusul de energie electrică din timpul zilei și să îl facă disponibil seara

urgentarea finalizării investițiilor pentru a crește producția de energie și capacitatea rețelelor.

