Bold Film Studio - record de nominalizări la Premiile Gopo în primul an de activitate în distribuția de film din România. Oameni de treabă și Miracol au cumulat 19 nominalizări

Cele două titluri care se regăsesc pe lista filmelor ce își vor disputa trofeul Gopo pentru Cel mai bun film de lungmetraj au primit nominalizări și la categoriile Cea mai bună regie - Paul Negoescu (Oameni de treabă), Bogdan George Apetri (Miracol); Cel mai bun actor în rol principal - Iulian Postelnicu (Oameni de treabă) și Emanuel Pârvu (Miracol); Cea mai bună actriță în rol principal - Ioana Bugarin (Miracol); Cel mai bun actor în rol secundar - Vasile Muraru (Oameni de treabă) și Cezar Antal (Miracol); Cea mai bună actriță în rol secundar - Crina Semciuc (Oameni de treabă); Cel mai bun scenariu - Radu Romaniuc și Oana Tudor (Oameni de treabă), Bogdan George Apetri (Miracol); Cea mai bună imagine - Ana Drăghici (Oameni de treabă), Oleg Mutu (Miracol); Cel mai bun montaj - Eugen Kelemen (Oameni de treabă); Cea mai bună muzică originală - Marius Leftărache (Oameni de treabă); Cel mai bun sunet - Mārtiņš Rozentals, Jiří Klenka, Karel Zámečník (Miracol); Cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură - Bistra Ketchidjieva, Andreea Lupu (Oameni de treabă), Bianca Boeroiu, Bogdan Lazăr (Miracol).

„Filme precum Miracol și Oameni de treabă completează simetric și natural demersul nostru la Bold Film Studio de a aduce în fața publicului produs cinematografic de calitate, fie că vine din zona de festival sau din cea comercială, cum a fost anul acesta filmul Taximetriști, prima noastră producție in-house, lansată în luna ianuarie. Și de acum încolo ne propunem să direcționăm energia și resursele noastre - inclusiv cele din fondul de investiții de film pe care l-am creat - către o selecție atentă a proiectelor de film local cu care ne prezentăm în fața publicului, calitatea fiind criteriul esențial cu care vrem să ne individualizăm ca brand în piață.”, declară Ionuț Datcu, CEO Wopa Communication Group, deținător al Bold Film Studio.

„Mulțumim producătoarelor Oana Iancu și Anamaria Antoci și regizorilor Bogdan George Apetri și Paul Negoescu pentru că au avut încredere într-un distribuitor aflat la început de drum, că ne-au încredințat aceste filme extraordinare și că au lucrat, pas cu pas, alături de noi pentru a le aduce în fața unui public cât mai numeros. Mulțumim, de asemenea, cinematografelor, partenerii noștri principali în acest demers, care au susținut Miracol și Oameni de treabă, în ciuda faptului că nu sunt blockbustere, ci produse complexe și problematizante, însă permanent accesibile și identificabile.”, spune Cristian Anastasiu, Director Executiv Bold Film Studio.

Oameni de treabă, care spune povestea unui polițist din mediu rural prins într-o încrengătură de întâmplări nefaste ce îl obligă să ia decizii importante, a avut premiera premiera internațională în 2022 la Festivalul de Film de la Sarajevo și a fost selectat în peste 20 de festivaluri internaționale.

Distins cu Marele Premiu „Golden Atlas” la Festivalul Internațional de Film de la Arras (Franța), Premiul pentru Cel mai bun regizor în cadrul Leskovački Internacionalni Festival Filmske Režije, Serbia (Wild Film selection) și Premiul special al Juriului la Festivalul Filmului Francofon de la Namur (Belgia), „Oameni de treabă” este produs de Papillon Film și Tangaj Production (România) în co-producție cu Screening Emotions (Bulgaria) și Avanpost Production (România). Anamaria Antoci este producătorul filmului, Poli Angelova este co-producător, iar Ana Voicu producător delegat.

Pentru interpretarea excepțională din această comedie neagră, protagonistul Iulian Postelnicu are deja în palmares două premii obținute la Festivalul Internațional de Film de la Cottbus (Germania) și Festivalul Internațional al Filmului Francofon de la Namur (Belgia).

Alături de Iulian Postelnicu, Vasile Muraru, Anghel Damian și Crina Semciuc, din distribuție mai fac parte actorii Oana Tudor, Daniel Busuioc, Anne Marie Chertic, Radu Ghilaș, Cezar Amitroaei, Lenuș Teodora Moraru, Alexandra Vicol, Ioan Crețescu, Petruț Butuman, Marius Rusu, Bogdan Horga, Gheorghe Frunză, Irina Mititelu, Andrei Stehan, Vitalie Bichir, Cătălin Mîndru și Delia Lupașcu. Filmul a avut premiera națională pe 25 noiembrie 2022.

„Miracol”, al doilea film din trilogia regizată de Bogdan George Apetri, centrată pe o serie întâmplări ficționale ce au loc în orașul său natal, Piatra Neamț, și-a început parcursul festivalier la Festivalul Internațional de Film de la Veneția (2021) în secțiunea competitivă Orizzonti. A fost inclus de prestigioasa publicație Variety în topul celor mai bune 20 de filme lansate la festivalurile toamnei 2021, alături de „Dune” (r. Denis Villeneuve), „Parallel Mothers” (r. Pedro Almodóvar) sau „The Power of the Dog” (r. Jane Campion) și s-a bucurat de nenumărate aprecieri din partea publicului și a presei de specialitate. În România, filmul a avut premiera pe 4 februarie 2022 și în prezent poate fi urmărit pe HBO Max.

„Investigație spirituală ce se dezvăluie cu dexteritate și suspans” (The New York Times), thrillerul psihologic împărțit în două capitole îi are ca protagoniști pe Ioana Bugarin în rolul tinerei călugăriței Cristina Tofan, care pe drumul de întoarcere de la spitalul din orașul vecin întâlnește o soartă neașteptată, precum și pe Emanuel Pârvu în rolul inspectorul de poliție Marius Preda, care reface călătoria Cristinei, aducând la lumină indicii și confesiuni care conduc nu numai înspre adevărul greu de înțeles din spatele acțiunilor Cristinei, ci și la un posibil miracol.

Din distribuție mai fac parte: Cezar Antal, Ovidiu Crișan, Valeriu Andriuță, Ana Ularu, Valentin Popescu, Marian Râlea, Nora Covali, Natalia Călin, Cătălina Moga, Olimpia Mălai, Vasile Muraru și Mircea Postelnicu. Oana Iancu și Bogdan George Apetri sunt producătorii filmului, Minodora Șerban este producător executiv, iar co-producători sunt Viktor Schwarcz și Aija Bērziņa.

O producţie The East Company Productions (România), Cineart TV Prague (Cehia) şi Tasse Film (Letonia), cu sprijinul Czech Film Fund, Miracol a câștigat Premiului Zilelor Filmului Românesc pentru cel mai bun lungmetraj la TIFF 2022, Marele Premiu la Festivalul Internațional de Varșovia 2021, Premiul criticii la CinEast Luxembourg 2021, Premiul Don Quixote la Tromsø IFF Norvegia 2022 și Premiul pentru Cel mai bun film la Tertio Millenio Film Fest 2021.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹