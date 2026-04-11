Premiile Gopo 2026: nominalizările ediției aniversare

Cinci filme intră oficial în competiție pentru trofeul la cea mai râvnită categorie a Premiilor Gopo – Cel mai bun film de lungmetraj: Comatogen (r. Igor Cobileanski), Dinți de lapte (r. Mihai Mincan), Kontinental '25 (r. Radu Jude), Nu mă lăsa să mor (r. Andrei Epure) și documentarul Tata (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc).

Dinți de lapte conduce topul celor mai nominalizate filme, apărând în 12 categorii de premii. Urmează Nu mă lăsa să mor (9 nominalizări) și Cravata Galbenă (8 nominalizări). Producțiile Comatogen și Kontinental '25 sunt ambele nominalizate în câte 7 categorii de premii.

La categoria Cea mai bună regie sunt nominalizați Igor Cobileanski pentru Comatogen, Mihai Mincan pentru Dinți de lapte, Radu Jude pentru filmul Kontinental '25, Andrei Epure pentru Nu mă lăsa să mor și Tudor Giurgiu pentru Pădurea de molizi.

În cursa pentru trofeul Cea mai bună actriță într-un rol principal intră: Daniela Nane pentru rolul Alina Zlot din Comatogen, Ilinca Hărnuț pentru rolul Lena din filmul Ink Wash, Eszter Tompa pentru rolul Orsolya din Kontinental '25, Cosmina Stratan pentru interpretarea Mariei Laurint din Nu mă lăsa să mor și Coca Bloos pentru rolul Minodora din Pădurea de molizi.

Cel mai bun actor într-un rol principal va fi decis între Daniel Popa pentru rolul Gabriel Vânătoru din filmul Clasat, Andrei Aradits pentru rolul Pavel din Comatogen, Ben Schnetzer pentru interpretarea tânărului Sergiu Celibidache din Cravata Galbenă și Mircea Andreescu pentru rolul Gheorghe Holovati din Pădurea de molizi.

Categoria Cel mai bun film documentar cuprinde următoarele titluri: CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva (r. Simona Constantin), Mica Sirie (r. Mădălina Roșca, Reem Karssli), Tata (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc), TWST / Things We Said Today (r. Andrei Ujică) și Viitor Luminos (r. Andra MacMasters).

Cel mai bun film de debut va fi votat dintre producțiile: Clasat (r. Horia Cucută, George ve Gänæaard), Ink Wash (r. Sarra Tsorakidis), Nu mă lăsa să mor (r. Andrei Epure), Tata (r. Lina Vdovîi) și Viitor luminos (r. Andra MacMasters).

Lista completă a nominalizărilor este disponibilă pe https://premiilegopo.ro/.

În perioada următoare, peste 700 de profesioniști activi din toate domeniile industriei autohtone de film vor fi invitați să voteze pentru desemnarea câștigătorilor trofeelor Gopo 2026. Mecanismul de vot este asigurat de prestigioasa firmă de audit şi consultanță PwC România, partener al Premiilor Gopo încă din 2011. Regulamentul Premiilor Gopo poate fi consultat pe site-ul oficial AICI .

Juriile care au stabilit nominalizările

Premiile Gopo au două jurii de preselecție, unul pentru categoria lungmetrajelor și unul pentru categoriile documentar și scurtmetraj. În 2026, Juriul pentru lungmetraje a fost alcătuit, ca și până acum, din 11 profesioniști din domeniul cinematografic: criticii de film Irina Margareta Nistor, Alin Ludu Dumbravă, Andrei Șendrea, regizorii Bogdan Mureșanu și Andrei Tănase, actrița Elvira Deatcu, producătoarea de film Oana Iancu, directorul de imagine Alexandru Sterian, monteurul Eugen Kelemen, scenograful Cristian Niculescu și creatoarea de costume Dana Anghel.

Din juriul de documentare și scurtmetraje au făcut parte 5 profesioniști din industrie: Redactor-șef Films in Frame Laura Mușat, regizorii Isabela Tent și Paul Negoescu, monteurul Tudor D. Popescu și Cătălin Anchidin, promotor film.

NOMINALIZĂRI - PREMIILE GOPO 2026

Cel mai bun film de lungmetraj

COMATOGEN

producător: Cristian Gugu | Quantum Media Creative

DINȚI DE LAPTE

producători: Radu Stancu, Ioana Lascăr | deFilm

KONTINENTAL '25

producător: Alex Teodorescu | Saga Film

NU MĂ LĂSA SĂ MOR

producători: Ana Gheorghe, Alex Teodorescu | Saga Film

TATA

producător: Monica Lăzurean-Gorgan | Manifest Film

Cea mai bună regie

Igor Cobileanski - Comatogen

- Comatogen Mihai Mincan - Dinți de lapte

- Dinți de lapte Radu Jude - Kontinental '25

- Kontinental '25 Andrei Epure - Nu mă lăsa să mor

- Nu mă lăsa să mor Tudor Giurgiu - Pădurea de molizi

Cel mai bun actor în rol principal

Daniel Popa pentru rolul Gabriel Vânătoru - Clasat

pentru rolul Gabriel Vânătoru - Clasat Andrei Aradits pentru rolul Pavel - Comatogen

pentru rolul Pavel - Comatogen Ben Schnetzer pentru rolul Sergiu Celibidache - Cravata Galbenă

pentru rolul Sergiu Celibidache - Cravata Galbenă Mircea Andreescu pentru rolul Gheorghe Holovati - Pădurea de molizi

Cea mai bună actriță în rol principal

Daniela Nane pentru rolul Alina Zlot - Comatogen

pentru rolul Alina Zlot - Comatogen Ilinca Hărnuț pentru rolul Lena - Ink Wash

pentru rolul Lena - Ink Wash Eszter Tompa pentru rolul Orsolya - Kontinental '25

pentru rolul Orsolya - Kontinental '25 Cosmina Stratan pentru rolul Maria Laurint - Nu mă lăsa să mor

pentru rolul Maria Laurint - Nu mă lăsa să mor Coca Bloos pentru rolul Minodora - Pădurea de molizi

Cel mai bun actor în rol secundar

Theodor Șoptelea pentru rolul Radu Zlot - Comatogen

pentru rolul Radu Zlot - Comatogen István Téglás pentru rolul Valentin Prisecaru - Dinți de lapte

pentru rolul Valentin Prisecaru - Dinți de lapte Andrei Mateiu pentru rolul Mândru - Duel în trei

pentru rolul Mândru - Duel în trei Adonis Tanța pentru rolul Fred - Kontinental '25

pentru rolul Fred - Kontinental '25 Gabriel Spahiu pentru rolul Sandu - Kontinental '25

Cea mai bună actriță în rol secundar

Dana Marineci pentru rolul Andreea Mitu - Clasat

pentru rolul Andreea Mitu - Clasat Ada Lupu pentru rolul Mihaela - Comatogen

pentru rolul Mihaela - Comatogen Marina Palii pentru rolul Cezaria Lucaciu - Dinți de lapte

pentru rolul Cezaria Lucaciu - Dinți de lapte Ana Radu pentru rolul Safta - Duel în trei

pentru rolul Safta - Duel în trei Katia Pascariu pentru rolul Liliana - Interior zero

pentru rolul Liliana - Interior zero Ozana Oancea pentru rolul Nadia Gămăneci - Nu mă lăsa să mor

Cel mai bun scenariu

Horia Cucută, George ve Gänæaard - Clasat

- Clasat Igor Cobileanski, Alin Boeru - Comatogen

- Comatogen Mihai Mincan - Dinți de lapte

- Dinți de lapte Radu Jude - Kontinental '25

- Kontinental '25 Andrei Epure, Ana Gheorghe - Nu mă lăsa să mor

Cea mai bună imagine

George Dăscălescu - Catane

- Catane Peter Menzies Jr. ACS - Cravata Galbenă

- Cravata Galbenă George Chiper-Lillemark RSC - Dinți de lapte

- Dinți de lapte Tudor Mircea RSC - Duel în trei

- Duel în trei Radu Voinea - Ink Wash

- Ink Wash Laurențiu Răducanu - Nu mă lăsa să mor

Cel mai bun montaj

Mircea Olteanu - Cravata Galbenă

- Cravata Galbenă Dragoș Apetri - Dinți de lapte

- Dinți de lapte Cătălin Cristuțiu - Kontinental '25

- Kontinental '25 Dana Bunescu - TWST / Things We Said Today

- TWST / Things We Said Today Andrei Gorgan - Viitor luminos

Cel mai bun sunet

Constantin Fleancu, Cristinel Șirli - Cravata Galbenă

- Cravata Galbenă Nicolas Becker, Cyril Holtz, Frédéric Dabo, Benjamin Laurent, Ange Hubert - Dinți de lapte

- Dinți de lapte Alin Zăbrăuțeanu, Ionuț Geadău, George Geadău - Ink Wash

- Ink Wash Nathalie Vidal - Nu mă lăsa să mor

- Nu mă lăsa să mor Dana Bunescu, Guillaume Solignat, Pascal Mazière - TWST / Things We Said Today

Cea mai bună muzică originală

Emiliano Mazzenga - Catane

- Catane Kathryn Kluge, Kim Allen Kluge - Cravata Galbenă

- Cravata Galbenă Marius Leftărache, Nicolas Becker - Dinți de lapte

- Dinți de lapte Matei Stratan - Duel în trei

- Duel în trei Dale Cooper Quartet & The Dictaphones - Nu mă lăsa să mor

- Nu mă lăsa să mor Ștefan Panea, Florin Gorgos - Pădurea de molizi

Cele mai bune decoruri

Cristina Barbu, Bogdan Ionescu - Catane

- Catane Vlad Vieru - Cravata Galbenă

- Cravata Galbenă Anamaria Țecu - Dinți de lapte

- Dinți de lapte Alexandra Alma Ungureanu - Ink Wash

- Ink Wash Mălina Ionescu - Interior zero

Cele mai bune costume

Cristina Barbu - Catane

- Catane Alessandro Lai, Alina Cristina Dan, Oana Gorunescu, Carmen Moldovan - Cravata Galbenă

- Cravata Galbenă Dana Păpăruz - Dinți de lapte

- Dinți de lapte Cireșica Cuciuc - Dracula

- Dracula Ruxandra Bușneag - Duel în trei

Cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură

Cătălin Ciutu, Martina Sandonà, Valter Casotto - Catane

- Catane Lynda Armstrong, Margo Ștefan, Bianca Boeroiu, Gabriela Crețan, Clara Tudose - Cravata Galbenă

- Cravata Galbenă Dana Bordea - Dracula

- Dracula Manuela Tudor, Sandra Potamian- Duel în trei

Cel mai bun film de debut

Clasat (r. Horia Cucută, George ve Gänæaard)

(r. Horia Cucută, George ve Gänæaard) Ink Wash (r. Sarra Tsorakidis)

(r. Sarra Tsorakidis) Nu mă lăsa să mor (r. Andrei Epure)

(r. Andrei Epure) Tata (r. Lina Vdovîi)

(r. Lina Vdovîi) Viitor luminos (r. Andra MacMasters)

Cel mai bun film documentar

CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva , r. Simona Constantin, producător: Cristina Badea | Adenium Film

, r. Simona Constantin, producător: Cristina Badea | Adenium Film Mica Sirie , r. Mădălina Roșca, Reem Karssli, producători: Paul Arne Wagner, Mădălina Roșca | Passport Productions, Make a Point

, r. Mădălina Roșca, Reem Karssli, producători: Paul Arne Wagner, Mădălina Roșca | Passport Productions, Make a Point Tata , r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc , producător: Monica Lăzurean-Gorgan | Manifest Film

, r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc producător: Monica Lăzurean-Gorgan | Manifest Film TWST / Things We Said Today, r. Andrei Ujică, producători: Anamaria Antoci, Andrei Ujică | Tangaj Production, Les Films du Camélia, Modern Electric Pictures

r. Andrei Ujică, producători: Anamaria Antoci, Andrei Ujică | Tangaj Production, Les Films du Camélia, Modern Electric Pictures Viitor Luminos, r. Andra MacMasters, producător: Monica Lăzurean-Gorgan | Manifest Film

Cel mai bun film de scurtmetraj

Alișveriș, r. Vasile Todinca, producători: Diana Caravia, Ada Solomon | microFILM, Avanpost

r. Vasile Todinca, producători: Diana Caravia, Ada Solomon | microFILM, Avanpost Cum am învățat să nu mă omor , r. Norbert Boda | UNATC I. L. Caragiale, București

, r. Norbert Boda | UNATC I. L. Caragiale, București Dragostea e în aer, r. Claudiu Mitcu, producător: Claudiu Mitcu | Parada Film

r. Claudiu Mitcu, producător: Claudiu Mitcu | Parada Film Nebunul , r. Igor Cobileanski, producător: Daniel Mitulescu | Metropolis Film

, r. Igor Cobileanski, producător: Daniel Mitulescu | Metropolis Film Oedipus Redux, r. Cosmin Nicolae, producător: Cosmin Nicolae

r. Cosmin Nicolae, producător: Cosmin Nicolae Sunny, r. Andreea Parfenov, producător: Bianca Isofache | UNATC I. L. Caragiale, București

Cel mai bun film de scurtmetraj animație

Bunicu doarme, r. Matei Branea, producători: Helga Fodorean, Mihai Mitrică | Safe Frame

r. Matei Branea, producători: Helga Fodorean, Mihai Mitrică | Safe Frame În Seara de Moș Nicolae, r. Emy-Mirel Ivașcă, producător: Emy-Mirel Ivașcă | UNATC I. L. Caragiale, București

r. Emy-Mirel Ivașcă, producător: Emy-Mirel Ivașcă | UNATC I. L. Caragiale, București Kobza, r. Laura Pop, producător: Mihai Mitrică | Safe Frame

r. Laura Pop, producător: Mihai Mitrică | Safe Frame Magicianul, r. Bogdan Mureșanu, producător: Bogdan Mureșanu | Kinotopia

r. Bogdan Mureșanu, producător: Bogdan Mureșanu | Kinotopia Un Cuplu Triasic, r. Iulia Teodora Turicianu | UNATC I. L. Caragiale, București

Tânără speranță

Alexandra Băbău pentru montajul filmului Clasat

pentru montajul filmului Clasat Patri Preda pentru imaginea scurtmetrajului Dezrădăcinare

pentru imaginea scurtmetrajului Dezrădăcinare Emma Ioana Mogoș pentru rolul Maria Lucaciu din filmul Dinți de lapte

pentru rolul Maria Lucaciu din filmul Dinți de lapte Matei Filip pentru regia scurtmetrajelor Eleni.Kalimera și Nu-mi arăta pomul, arată-mi fructele

pentru regia scurtmetrajelor Eleni.Kalimera și Nu-mi arăta pomul, arată-mi fructele Cezara Petredeanu pentru rolul Ana din filmul Gașca de la Drept

pentru rolul Ana din filmul Gașca de la Drept Irina Alexiu pentru regia scurtmetrajului So Refreshing

Cel mai bun film european

Flow / O pisică fără frică , r. Gints Zilbalodis | Belgia, Letonia, Franța | distribuit de Bad Unicorn

, r. Gints Zilbalodis | Belgia, Letonia, Franța | distribuit de Bad Unicorn It was just an accident / Un simplu accident

r. Jafar Panahi | Franța, Luxemburg, Iran | Transilvania Film

Marcello mio / Marcello al meu, r. Christophe Honoré | Franța, Italia | distribuit de Independența Film

r. Christophe Honoré | Franța, Italia | distribuit de Independența Film Monsieur Aznavour / Dl. Aznavour, r. Mehdi Idir, Grand Corps Malade | Franța | distribuit de Independența Film

r. Mehdi Idir, Grand Corps Malade | Franța | distribuit de Independența Film Nouvelle Vague, r. Richard Linklater | Franța, SUA | distribuit de Independența Film

r. Richard Linklater | Franța, SUA | distribuit de Independența Film Sirât, r. Oliver Laxe | Franța, Spania | distribuit de Transilvania Film

***

Gala Premiilor Gopo 2026 este organizată de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Film și Cultură Urbană, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Dacin Sara, Babel Communications și Teatrul Național București.

