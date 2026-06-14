Avertizare METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN



Valabil de la : 14-06-2026 ora 14:35 până la : 14-06-2026 ora 15:15

In zona : Județul Iaşi: Ciurea, Răducăneni, Costuleni, Ciortești, Mogoșești, Schitu Duca, Bârnova, Grajduri, Dobrovăț;

Județul Vaslui: Codăești, Tăcuta;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), descărcări electrice.



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 14-06-2026 ora 14:30 până la : 14-06-2026 ora 15:30

In zona : Județul Mureş: Târgu Mureș, Sângeorgiu de Mureș, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Pănet, Miercurea Nirajului, Cristești, Ceuașu de Câmpie, Bălăușeri, Ernei, Acățari, Crăciunești, Bahnea, Sânpaul, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Sânpetru de Câmpie, Gălești, Gheorghe Doja, Suplac, Miheșu de Câmpie, Ogra, Iclănzel, Păsăreni, Șăulia, Livezeni, Pogăceaua, Șincai, Viișoara, Neaua, Corunca, Coroisânmărtin, Grebenișu de Câmpie, Bereni, Mădăraș, Zagăr, Papiu Ilarian;

Se vor semnala : Grindină de medii dimensiuni (2...4 cm), averse torențiale ce vor acumula 20..25 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h).



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 14-06-2026 ora 14:20 până la : 14-06-2026 ora 15:00

In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: Bistrița, Teaca, Lechința, Șintereag, Șieu-Măgheruș, Șieu, Șieuț, Budacu de Jos, Șieu-Odorhei, Mărișelu, Dumitrița, Galații Bistriței, Monor;

Se vor semnala : Grindină de medii dimensiuni (2...4 cm), averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 55...70 km/h).

COD : GALBEN



Valabil de la : 14-06-2026 ora 13:30 până la : 14-06-2026 ora 14:30

In zona : Județul Neamţ: Boghicea;

Județul Iaşi: Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Lețcani, Erbiceni, Bălțați, Dumești, Strunga, Ion Neculce, Sinești, Popești, Lungani, Oțeleni, Brăești, Rediu, Românești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), descărcări electrice

COD : GALBEN

Valabil de la : 14-06-2026 ora 13:00 până la : 14-06-2026 ora 13:45

In zona : Județul Iaşi: Pașcani, Ruginoasa, Strunga, Ion Neculce, Todirești, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Costești, Cucuteni;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), descărcări electrice,



COD : GALBEN



Valabil de la : 14-06-2026 ora 12:40 până la : 14-06-2026 ora 13:30

In zona : Județul Suceava: Dolhasca;

Județul Iaşi: Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Ceplenița, Sirețel;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h), izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), descărcări electrice