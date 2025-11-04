Proiecție specială de film dedicată centenarului marelui muzician Gheorghe Dima

Despre Gheorghe Dima se spunea că își scaldă ascultătorii într-o rouă de tonuri. Fără pretenția de a fi un documentar biografic al lui Dima, eseul cinematografic este doar un punct de plecare pentru o cercetare mai amănunțită a vieții și oprerei acestui creator. Filmul explorează o mică parte din universul său muzical multidimensional și propensiunea pentru spațiile înalte ale spiritului, aspecte care ne duc cu gândul către un adevărat sfânt al muzicii Ardealului. Mărturisirile celor care îi poartă vie memoria creatoare, printre care se numără și pr. prof. Vasile Stanciu, profesor emerit al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, sunt piese dintr-un puzzle care merită descoperit de generațiile tinere sau dr. Vasile Rus, directorul Muzeului „Casa Mureșenilor” din Brașov.

Filmul face parte dintr-un concept cinematografic mai amplu care se desfășoară sub egida „Eroii culturii române” din care mai fac parte documentarele „Cufărul lui Eminescu”, „Popas imperial”, „Junele sihastru” și „Phoenix – Povestea”, fiecare dintre ele dedicate personalităților care au marcat cultura română contemporană.

Proiecția filmului încheie Simpozionul internațional „O sută de ani de mărturisire și impactul lor pentru contemporaneitate” organizat în perioada 3-4 noiembrie 2025 de Facultatea de Teologie din Cluj. În cadrul celor două zile de lucrări, au fost prezentate peste 150 de comunicări științifice, abordând teme de teologie dogmatică, spiritualitate, istorie bisericească, iconografie, muzică sacră și educație creștină. Printre conferențiari se numără nume de referință ale mediului teologic românesc dar și cercetători internaționali din Polonia, Germania, Italia, Franța și Africa de Sud.