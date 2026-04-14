Radu Jude explodează la Quinzaine: „Jurnalul unei cameriste” cu vedete franceze, selectat din 1800 de filme!

Radu Jude cucerește Cannes cu „Jurnalul unei cameriste”: Adaptare șocantă după Mirbeau, selectată la Quinzaine des Cinéaste 2026

Un nou triumf românesc pe covorul roșu de la Cannes! Regizorul Radu Jude, unul dintre cei mai îndrăzneți voci ale cinematografiei europene contemporane, revine în forță cu „Jurnalul unei cameriste” (Le journal d’une femme de chambre). Filmul său a fost ales printre cele 19 lungmetraje din competiția oficială a ediției cu numărul 58 a Quinzaine des Cinéastes, secțiunea paralelă Festivalului de Film de la Cannes. Anunțul, făcut marți de organizatori, vine după ce proiectul a fost selectat din nu mai puțin de 1.800 de înscrieri – o performanță care plasează cinemaul românesc în lumina reflectoarelor internaționale.

Această adaptare curajoasă a romanului clasic „Jurnalul unei cameriste” de Octave Mirbeau promite să stârnească controverse, așa cum ne-a obișnuit Jude cu filmele sale provocatoare. Pelicula, o coproducție franco-română filmată atât în Franța, cât și în România, îi reunește pe ecran pe talentații Ana Dumitrascu, Vincent Macaigne și Mélanie Thierry. Distribuția stellară adaugă un plus de strălucire unei povești care explorează temele sociale și sexuale ale epocii belle époque, reinterpretate prin lentila acidă a regizorului român.

De la Belle Époque la ecranul modern: Povestea explozivă a lui Mirbeau

Romanul lui Octave Mirbeau, publicat în 1900, a șocat publicul vremii prin descrierile crude ale abuzurilor domestice, corupției burgheze și ipocriziei sociale. Célestine, camerista protagonistă, devine un simbol al rezistenței feminine într-o lume patriarcală. Radu Jude, cunoscut pentru abordări neconvenționale în filme precum „Babardeală cu consecințe grave” (Ursul de Aur la Berlin 2021) sau „Do Not Expect Too Much from the End of the World”, transformă această capodoperă literară într-o satiră vizuală explozivă. Va fi oare un nou scandal la Cannes, după ce adaptarea lui Luis Buñuel din 1964 a rămas în istorie ca un manifest anarchist?

Filmul lui Jude continuă linia sa stilistică hibridă, amestecând realismul crud cu elemente de teatru absurd și comentariu social. Filmările în locații franceze autentice, combinate cu accente românești, promit un dialog cultural fascinant. „E o lucrare care provoacă și dezarmează în același timp”, spun surse apropiate producției, subliniind cum Jude folosește umorul negru pentru a diseca moștenirea colonială și inegalitățile de gen.

Quinzaine des Cinéaste 2026: Un festival al surprizelor și al marilor nume

Quinzaine des Cinéastes, supranumit „laboratorul” Cannes-ului, se desfășoară între 13 și 23 mai 2026, în paralel cu festivalul principal. Secțiunea nu are jurii tradiționale sau premii oficiale, dar introduce din ultimii ani un premiu al publicului – câștigat recent de „Universal Language” (2024) și „The President’s Cake” (2025). Ediția aceasta promite spectacol: filmul de deschidere, „Butterfly Jam” de Kantemir Balagov (regizor rus cu rădăcini în cinemaul independent), alongside „Le Vertige” de Quentin Dupieux, o animație neașteptată care marchează dubla prezență a francezului la Cannes în același an.

Istoricul secțiunii e impresionant: aici au debutat sau au fost propulsate cariere legendare. Werner Herzog, Martin Scorsese, Spike Lee sau Damien Chazelle – toți au avut filme selectate la Quinzaine, transformând-o într-un vivier de talente. Pentru Radu Jude, selecția vine după succesul internațional al filmelor sale anterioare, confirmându-i statutul de autor vizionar. „E un semn că cinemaul românesc respiră la cel mai înalt nivel”, comentează critici bucureșteni entuziasmați.

Radu Jude: De la București la Cannes, traiectoria unui rebel al ecranului

Născut în 1977 la București, Radu Jude a trecut de la scurtmetraje experimentale la lungmetraje care zguduie festivaluri. Debutul său „Aferim!” (2015) a câștigat Ursul de Argint la Berlin, iar „Babardeală...” a stârnit dezbateri aprinse despre libertatea artistică. Stilul său – collage de arhive, dialoguri savuroase și critici sociale – l-a făcut comparat cu Jean-Luc Godard sau Aki Kaurismäki. „Jurnalul unei cameriste” pare următorul pas: o punte între literatura franceză clasică și pulsul contemporan.

Coproducția franco-română subliniază colaborarea europeană, cu finanțare de la CNC Franța și instituții românești. Distribuția internațională, cu Vincent Macaigne (vedetă în teatru și film francez) și Mélanie Thierry (cunoscută din „The Zero Theorem”), asigură vizibilitate globală. Filmul va fi lansat ulterior în săli, cu potențial de Oscar sau European Film Awards.

Evenimentul era intitulat până în 2023 La Quinzaine des Réalisateurs.