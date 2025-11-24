x close
Richard Linklater reconstituie nașterea Noului Val francez în filmul „Nouvelle Vague” – prezent în cinematografe

de Magdalena Popa Buluc    |    24 Noi 2025   •   22:00
Noul Val / Nouvelle Vague, omagiul regizorului nominalizat la Oscar Richard Linklater adus spiritului revoluționar al Noului Val francez, ajunge în cinematografe din 21 noiembrie, distribuit de Independența Film. Filmul reimaginează povestea uneia dintre cele mai explozive filmări din istoria cinemaului: realizarea lui À bout de souffle (Cu sufletul la gură), debutul care l-a transformat pe Jean-Luc Godard într-un pionier al cinematografiei moderne.

Pentru Richard Linklater, cineastul care a explorat efervescența și tumultul tinereții în titluri precum Dazed and Confused, Boyhood și trilogia Before, Nouvelle Vague reprezintă o întoarcere în timp, către momentul zero al unei generații de tineri care au decis să filmeze altfel, cu o libertate ce avea să rescrie regulile cinemaului.

 

În vara lui 1959, pe străzile Parisului, un tânăr critic de film pe nume Jean-Luc Godard își face curaj să regizeze primul său film. Nu are bani, nu are un scenariu finalizat și nu are experiență de regie, dar are o idee clară: cinemaul nu trebuie să mai arate ca până atunci. Cu o cameră zgomotoasă, cu dialoguri scrise din mers și cu o libertate totală în fața convențiilor cinematografice, Godard și prietenii lui – François Truffaut, Claude Chabrol, Raoul Coutard, Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo – pun în mișcare una dintre cele mai importante revoluții artistice ale secolului trecut.

 

În mijlocul acestui haos fericit se naște À bout de souffle (Cu sufletul la gură), filmul care, prin montajul neconvențional, improvizația actorilor și energia lui inconfundabilă, avea să schimbe pentru totdeauna modul în care se fac filme.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IXw5RVNUIAU

 

Acesta este momentul pe care Richard Linklater îl explorează în Nouvelle Vague, film prezentat anul acesta în competiția oficială a Festivalului de la Cannes. Este o reconstituire plină de viață, umor și energie a acelei perioade în care totul părea posibil, o poveste despre libertate creativă, colaborare, instinct și inventarea unui limbaj cinematografic care continuă să inspire generații.

 

În rolurile principale se regăsesc Guillaume Marbeck (Jean-Luc Godard), Zoey Deutch (Jean Seberg) și Aubry Dullin (Jean-Paul Belmondo). Castingul a durat mai bine de jumătate de an, iar Linklater spune că abia când i-a văzut pe toți trei împreună, privind, mișcându-se și interacționând ca personajele lor, a simțit că a găsit exact „trioul” de care avea nevoie.

Programul proiecțiilorNouvelle Vague” poate fi accesat pe site-ul Independența Film: https://www.independentafilm.ro/project/nouvelle-vague/

Subiecte în articol: nouvelle vague Richard Linklater
