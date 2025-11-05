Scandal cultural în Rusia: Serialul „Mașa și Ursul”,﻿ acuzat că promovează independența și emanciparea copiilor

Intelectuali ruși vor restricționarea serialului

Politologul Vadim Popov acuză că serialul promovează valori care contrazic tradițiile familiei tradiționale. El consideră că personajul principal, o fetiță capricioasă și independentă care trăiește singură și este crescută de un urs, oferă un model negativ copiilor. Vadm Popov oferă exemple de episoade în care personajele ar avea comportamente dăunătoare, precum cruzimea față de animale sau alegerea partenerilor după criterii greșite.

Și scriitorul Oleg Roy susține ideea mpunerii unei restricții de vârstă de 12+ pentru vizionarea serialului, motivând că Mașa are un comportament neadecvat pentru un copil, imită o femeie adultă și promovează un model periculos de independență.

Duma de Stat respinge acuzațiile

Reprezentanți ai Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului de la Moscova, resping aceste propuneri, numindu-le „prostii” și apărând serialul ca fiind un fenomen cultural important, iubit în numeroase țări și tradus în zeci de limbi.

Deputatul Vitali Milonov a subliniat că povestea are rădăcini în folclorul rus iar popularitatea serialului demonstrează că nu există niciun risc pentru psihicul copiilor.

Totodată, Nina Ostanina, președina Comitetului Dumei de Stat pentru protecția familiei spune că „Mașa și Ursul” este un desen animat bun, potrivit dcnews.ro.

„Mașa și Ursul” se află în top 5 cele mai vizionate seriale din lume.