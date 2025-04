Sfinte Cașcaval! – un film tandru, plin de umor și brânză Comté, premiat la Cannes și César, din 25 aprilie în cinematografele din România

După moartea tatălui său, Totone, un adolescent de 18 ani dintr-un sat din Jura, rămâne singur cu sora lui de 7 ani. În mijlocul haosului, găsește un scop neașteptat: să învețe să facă cel mai bun cașcaval Comté din regiune și să câștige aurul la concursul agricol local. 30.000 de euro sunt în joc, dar adevărata miză este viitorul său.

Elogiat de publicații precum The Guardian pentru umorul discret, personajele pline de viață și naturalețea poetică, Sfinte Cașcaval! (Vingt Dieux!) este o ficțiune ancorată într-o realitate aproape documentară, scrisă și regizată de Louise Courvoisier, născută chiar în Jura. Povestea are la bază personaje inspirate de oameni reali – tineri care au renunțat la școală pentru a lucra în ferme, adolescenți care se exprimă mai degrabă prin gesturi decât prin cuvinte. Actorii sunt neprofesioniști, selectați în urma unor castinguri realizate la târguri agricole, licee de profil și curse de motocros. Clément Faveau, care îl joacă pe Totone, are 18 ani și lucrează la o fermă de păsări. Maïwène Barthélémy, care o interpretează pe Marie-Lise, studia agricultura în momentul castingului.

„Pentru a crea personajele și povestea din Sfinte Cașcaval!, m-am inspirat din comunitatea în care am trăit și pe care am observat-o încă din copilărie. Totone și prietenii lui sunt ca niște «vecini» din satul meu. Cei mai mulți au renunțat devreme la școală pentru a lucra în fermele părinților. Mulți trăiesc situații familiale dificile. Am vrut să filmez acești tineri care sunt rar reprezentați în cinema, care au avut un start mai abrupt în viață, și să le ofer un portret pozitiv și nuanțat, din interior. Și toate acestea - în ținutul cașcavalului Comté!”, spune Louise Courvoisier.

Decorurile au fost realizate de sora regizoarei, muzica de mama și fratele ei, iar întreaga familie Courvoisier a contribuit la acest film de debut autentic, construit cu grijă până în cele mai mici detalii – de la cazanul de cașcaval până la sunetul fiecărui spațiu.

Louise Courvoisier s-a născut în 1994 și a crescut în Jura, regiunea care i-a inspirat debutul. A studiat film la CinéFabrique, în Lyon, iar scurtmetrajul ei de absolvire, Mano a Mano, a câștigat Premiul I la Cinéfondation – Cannes 2019. Sfinte Cașcaval! este primul ei lungmetraj.

