Box Office: „Superman” depășește 400 de milioane dolari la nivel global

Deși prezența internațională este mai slabă decât se anticipa, succesul global este esențial pentru Warner Bros. și DC Studios, care urmăresc să lanseze o nouă fază de filme cu supereroi. În 2026 sunt programate două spin-off-uri, „Supergirl” și „Clayface”, iar un nou film „Wonder Woman” este în pregătire. „Superman” va avea o concurență puternică săptămâna viitoare cu premiera filmului „The Fantastic Four” de la Disney și Marvel.

În același timp, „Jurassic World Rebirth” de la Universal a avut un weekend bun în al treilea weekend, cu încasări de 40,2 milioane dolari din 82 de teritorii internaționale. Filmul a strâns până acum 647 milioane global.

Rebootul cu Scarlett Johansson, Jonathan Bailey și Mahershala Ali este unul dintre cele trei filme hollywoodiene care au depășit pragul de 600 milioane dolari anul acesta, alături de „Lilo & Stitch” (1,008 miliarde) și „A Minecraft Movie” (955 milioane). Totuși, „Jurassic World Rebirth” are de umplut urmele lăsate de trilogia anterioară care a depășit câte un miliard fiecare.

Totodată, „F1: The Movie” produs de Apple a depășit 450 milioane dolari în încasări globale, cu 307,2 milioane internațional și 460,8 milioane global. Este cel mai de succes film Apple la box office-ul internațional, depășind producțiile anterioare precum „Killers of the Flower Moon” și „Napoleon”. Succesul reflectă popularitatea Formulei 1 și carisma actorului Brad Pitt.

