Al patrulea film Spider-Man cu Tom Holland va fi lansat în iulie 2026

Daniel Destin Cretton, cunoscut mai ales pentru regia filmului Marvel „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, a semnat, de asemenea, pentru a regiza al patrulea film Spider-Man, care nu are încă un titlu. Anterior, Cretton fusese rugat să regizeze „Avengers: Kang Dynasty”, dar a părăsit proiectul.

Jon Watts a regizat primele trei filme Spider-Man cu Tom Holland. Împreună, „Spider-Man: Homecoming”, „Spider-Man: Far From Home” și „Spider-Man: No Way Home” au generat încasări de peste 3,9 miliarde de dolari, la nivel global.

Holland a declarat recent la emisiunea „Good Morning America” că ideea pe care se bazează cel de-al patrulea film „este o nebunie”.

„Este puțin diferit de tot ceea ce am făcut până acum, dar cred că fanii vor reacționa cu adevărat la el”, a spus Holland.

Studioul a transmis că filmul va fi lansat în cinematografe pe data de 24 iulie 2026. La începutul acestei săptămâni, Holland a declarat în cadrul unei emisiuni că intenționează să înceapă filmările vara viitoare.

