Top 10 cele mai bune filme ale anului 2023

A apărut un fenoment cultural numit „Barbenheimer”, prin lansarea simultană în cinematografele din SUA și în alte câteva țări, a două filme complet diferite - Barbie, al studiourilor Warner Bros, și Oppenheimer, de la Universal Pictures, la 21 iulie 2023. Pe măsură ce se apropia data dublei lansări, discuția s-a centrat pe oportunitatea vizionării filmelor, precum și pe ordinea lor, în loc să genereze o rivalitate. Ambele filme au primit aprecieri și au depășit așteptările de box-office. Weekendul premierelor a fost al patrulea ca mărime din istoria box office-ului american. În timp ce fenomenul a început ca o glumă despre diferențele aparent nesfârșite între cele două filme, unii comentatori media au subliniat asemănările între ele.

Iată top 10 al celor mai bune filme ale anului 2023:

1. Sărmanele creaturi (Poor Things)

Și Dumnezeu a creat femeia. Jucându-l pe Dumnezeu în această ecuație, Willem Dafoe sugerează o încrucișare între Dr. Frankenstein și monstrul creat de omul de știință, ale cărui cicatrici faciale cusute grosier dezvăluie o copilărie de experimente crude. Decenii mai târziu, Godwin Baxter continuă cercetările tatălui său, reanimând o femeie adultă cu creierul unui copil, pe care o numește Bella (o Emma Stone neînfricată și foarte amuzantă). Această premisă tragicomică creează o provocare expresionistă, cu îndrăzneală din partea lui Yorgos Lanthimos („Favoritul”), care alcătuiește o satiră dementă a rolurilor de gen, care este în parte „Pygmalion”, în parte „Lolita”, și în rest total diferită de orice altceva. În timp ce „Barbie” își bate joc de societatea patriarhală, Bella, născută din nou, o răstoarnă.

2. Oppenheimer

Detonarea bombei atomice are loc după 2 ore de proiecție, cu o treime din film încă rămasă de vizionat. Se pare că ultima oră deține cheia (morală), de ce Christopher Nolan a trebuit să spună această poveste. După ce s-a luptat pentru a-i învinge pe germani, super-creierul Proiectului Manhattan, J. Robert Oppenheimer (un Cillian Murphy niciodată mai bun), se confruntă cu ramificațiile terifiante ale rezultatului: acum trăim într-o lume a armelor nucleare, ale căror secrete au căzut inevitabil în mâini periculoase. „Oppenheimer” va necesita vizionări multiple, așa cum este adevărat pentru „Memento”, „Inception” și aproape toate filmele lui Nolan.

3. Pui pentru Linda! (Chicken for Linda!)

Cel mai bun film de la Cannes de anul acesta (o ediție stelară care a lansat nu mai puțin de 4 dintre intrările de pe această listă) a debutat în liniște în bara laterală a festivalului, fără fast sau ovația obligatorie pe care o primesc proiecțiile selecției oficiale. Trei săptămâni mai târziu a luat premiul principal la Annecy, cel mai important festival de animație din lume. Este ciudat, dar filmul colorat de mână Crayola de la regizorii Chiara Malta și Sébastien Laudenbach („Fata fără mâini”) surprinde relația complicată dintre o mamă singură și copilul ei de 8 ani mai bine decât orice acțiune live. Configurația este simplă: Linda nu își amintește e răposatul ei tată, așa că îi cere mamei să-i gătească un meniu de pui, dar ingredientul principal se dovedește neobișnuit de greu de găsit. De la cântecul de leagăn de deschidere până la finalul luptei cu pepeni verzi, acest desen observator îi distrează pe copii, în timp ce le dă părinților exasperați permisiunea de a fi imperfecți.

4. Vieți trecute

La zece ani de la existența lui A24, publicul a învățat la ce să se aștepte de la lista studioului indie, deoarece filmele companiei tind să se încadreze în două categorii. Există filme strălucitoare, cu stil, cum ar fi „Spring Breakers” și „Uncut Gems”, și există intrări mai subtile, pătrunzător de personale (adesea de la voci cărora li sa refuzat posibilitatea de a-și spune poveștile cu un deceniu mai devreme), precum „Moonlight” și „Minari”. Debutul poetic al Celinei Song se încadrează în această din urmă categorie, oferind un contrapunct emoționant pentru „Everything Everywhere All Once” al lui A24, câștigător de Oscar, în timp ce sugerează o alternativă discretă la premisa multiversului acelui film: ce se întâmplă dacă, în loc să existe realități paralele infinite, sufletele bătrâne se regăsesc unul pe altul din nou și din nou de-a lungul secolelor? Aici, Nora (Greta Lee), dramaturg din New York născută în Coreea, reia legătura cu iubitul ei din copilărie (Teo Yoo), confruntându-se cu ceea ce ar fi putut fi viața ei.

5. Călugărul și pistolul

Dacă nu ai avut norocul să prinzi premiul oficial al Oscarului din Bhutan pe circuitul festivalului în această toamnă, fii cu ochii deschisi pentru această comedie imprevizibilă și iluminatoare la începutul anului 2024. Nominalizat anterior pentru „Lunana: A Yak in the Classroom”, regizorul Pawo Choyning Dorji dă înapoi câțiva ani, în timp ce Bhutanul se pregătea pentru primele sale alegeri democratice - un concept pe care niciunul dintre localnici nu pare să-l înțeleagă, sau pe care nu-l dorește, chiar și atunci când beau Coca-Cola și urmăresc filme Bond la televizor. Dorji, care a studiat în Statele Unite, invită spectatorii occidentali să-și observe regatul idilic, contrastând materialismul modern cu valorile budiste tradiționale, prin personajul american singuratic al filmului, un colecționar de arme rare care călătorește în cealaltă parte a lumii pentru a recupera o pușcă rară din războiul civil. Există o singură problemă: arma aparține în prezent unui călugăr pacifist.

6. Anatomia unei căderi

Pentru lansarea în SUA a dramei câștigătoare la Cannes a regizoarei Justine Triet, Neon a adăugat la început o listă exasperantă, concentrând atenția publicului asupra aspectului greșit al acestei drame neconvenționale din sala de judecată. Este firesc să ne întrebăm: un scriitor frustrat se aruncă de la etajul superior al cabanei sale, făcându din soția (Sandra Hüller), singurul suspect. Captivant la investigația care a urmat este modul în care această tragedie pune în lumină cele mai intime aspecte ale căsătoriei cuplului, judecând efectiv relația lor. Ceea ce contează mai mult decât verdictul este că procesul îi oferă băiatului lor șansa de a înțelege ceea ce s-a întâmplat.

7. Originea

De la „Roots”, o dramă americană nu a adoptat o abordare atât de ambițioasă și atotcuprinzătoare a sclaviei. „Originea” nu este despre ascendență, ci semințele unui sistem care dezumanizează un grup, astfel încât alții să-l poată domina - o dinamică pentru care autoarea câștigătoare a premiului Pulitzer, Isabel Wilkerson, a găsit analogie în Germania nazistă și în sistemul indian de caste. În loc să realizeze un alt documentar, Ava DuVernay personalizează cercetarea lui Wilkerson, dramatizând modul în care o femeie rănită de tragedia națională (uciderea lui Trayvon Martin) și de eșecuri personale (rasism ocazional, pierderea celor dragi) a conectat diversele idei pentru a reformula cea mai dificilă dispută a țării.

8. Mai Decembrie (May December)

Într-un moment în care publicul pare să nu se mai sature de filmele cu crime adevărate de pe Netflix (unde această meta-melodramă este difuzată acum), Todd Haynes aruncă o privire vicleană asupra imperfecțiunii cu care aceste povești sunt prezentate publicului. Natalie Portman joacă rolul unui actor profesionist care intră în viața unui fost condamnat (Julianne Moore) la ani după ce a intrat în închisoare pentru că a inițiat o relație sexuală cu tatăl ei (Charles Melton). Hotărâtă să absoarbă tot ce poate de la aceasa, Portman ajunge să treacă granițele în moduri extrem de nepotrivite.

9. Resturile (Holdovers)

Alexander Payne a revenit în formă, după dezamăgitorul „Downsizing” din 2017, cu genul de studiu inteligent al personajului care i-a adus comparații cu marii regizori din anii 1970. „The Holdovers” este plasat la începutul acelui deceniu și prezintă un filtru de celuloid acoperit cu intemperii, conceput să arate ca și cum ar fi fost filmat atunci, deși o mare parte a comediei provine din modul în care un internat, Scrooge, comunică cu studenții în vacanța de Crăciun. Mai puțin o relicvă pierdută decât un comentariu perspicace contemporan despre modul în care ne așteptăm ca oamenii să se trateze unii pe alții, proiectul îl reunește pe Payne cu Paul Giamatti, decuplând mai mult din acel mojo special „Sideways”.

10. Gustul lucrurilor

Este ușor să fii sedus de modul voluptuos al regizorului Tran Anh Hung filmând pregătirea unei serii de mâncăruri franțuzești gourmet, camera lui plutind în jurul unei bucătărie de la țară, în timp ce lumina soarelui și cântecul păsărilor se filtrează prin ferestrele deschise. Filmul, ca și personajele sale, își găsesc timp pentru a aprecia plăcerile vieții. Și totuși, la fel ca „Sărbătoarea lui Babette”, „Gustul” este mai mult decât o simplă pornografie alimentară. Subtextul – și adevăratul subiect – se dovedește a fi legătura dintre bucătarul Dodin Bouffant (Benoît Magimel, ca „Napoleonul artelor culinare” de la sfârșitul secolului al XIX-lea) și bucătăreasa sa (Juliette Binoche), care împărtășesc o pasiune profesională de zeci de ani. Cei doi actori au și ei istorie, adăugând o profunzime nespusă acestei aventuri emoționante la locul de muncă, a cărei ultimă scenă spune totul, variety.com.

