Top 10 cele mai bune filme din 2025. Anul în care cinema-ul a înfruntat realitatea

Filmul anului 2025 nu e cel mai profitabil, ci cel mai curajos. Topul care a zguduit cinema-ul

Anul 2025 ar putea rămâne în istoria cinemaului nu doar prin filmele lansate, ci și prin cutremurele din culise. De la posibila vânzare a Warner Bros. către Netflix, până la producții care au surprins perfect anxietățile unei lumi aflate în pragul colapsului, marile ecrane au reflectat mai mult ca oricând realitatea dură a prezentului. Esquire a realizat topul celor mai bune 10 filme ale anului – o selecție care vorbește despre artă, curaj și supraviețuire.

Industria filmului, între succes și pericol

Când vine vorba despre filme, 2025 ar putea fi amintit mai degrabă pentru ceea ce s-a întâmplat în afara ecranului. Vânzarea Warner Bros. către Netflix – sau o eventuală preluare ostilă din partea Paramount – riscă să accelereze declinul cinemaului de studio așa cum îl știm.

Paradoxal, amenințarea vine chiar după unul dintre cei mai buni ani din istoria recentă a Warner Bros. Studioul a produs cel mai profitabil film al anului (A Minecraft Movie), favoritul la Oscar (One Battle After Another), cel mai puternic film cu supereroi (Superman) și două dintre cele mai discutate producții originale (Sinners și Weapons). Toate acestea au fost posibile datorită pariurilor riscante asumate de conducerea Warner, care a ales să susțină viziuni autorale ambițioase.

Cinema-ul, oglindă a unei lumi în criză

Dacă Hollywood-ul pare în dificultate, lumea reală este într-o stare și mai gravă: ascensiunea fascismului, agravarea crizei climatice și conflictele armate au devenit teme centrale și pe marele ecran.

Filme precum Eddington au radiografiat diviziunile sociale, April și It Was Just an Accident au explorat suferința celor oprimați, iar One Battle After Another a oferit o rară fărâmă de speranță: lupta continuă.

În loc să ofere evadare, multe dintre filmele anului 2025 au ales să confrunte spectatorul cu realitatea. Producții precum If I Had Legs I’d Kick You, Warfare, 28 Years Later sau Die, My Love au fost dure, apăsătoare și profund incomode – o reflectare sinceră a unei epoci marcate de anxietate, pierdere și instabilitate.

Top 10 cele mai bune filme ale anului 2025

10. If I Had Legs I’d Kick You

Unul dintre cele mai oneste și epuizante portrete ale maternității recente, filmul regizat de Mary Bronstein o are pe Rose Byrne într-un rol devastator. O experiență intensă, claustrofobică și extrem de sinceră.

9. Marty Supreme

Timothée Chalamet strălucește într-un film despre obsesie, ambiție și prețul succesului. Stilul frenetic al fraților Safdie transformă o poveste despre ping-pong într-o meditație fascinantă despre dorința de a fi cel mai bun cu orice cost.

8. It Was Just an Accident

Jafar Panahi livrează o dramă tensionată, cu accente absurde, despre memorie, vinovăție și răzbunare. Un film curajos, profund uman, cu unul dintre cele mai puternice finaluri ale anului.

7. Blue Moon

Ethan Hawke oferă una dintre cele mai memorabile interpretări ale carierei sale, într-un film regizat de Richard Linklater. Un portret melancolic și vibrant al compozitorului Lorenz Hart.

6. Happyend

Neo Sora surprinde cu finețe prietenia, politica și maturizarea într-un Tokyo al viitorului apropiat. Un film delicat și emoționant, cu impact devastator.

5. Splitsville

O comedie inteligentă și extrem de amuzantă despre frica de angajament și haosul relațiilor moderne. Dakota Johnson și Adria Arjona strălucesc într-unul dintre cele mai distractive filme ale anului.

4. Hard Truths

Marianne Jean-Baptiste este electrizantă într-un film regizat de Mike Leigh, despre furie, familie și traume nerezolvate. Un personaj imposibil de uitat.

3. Eddington

Ari Aster provoacă și polarizează cu o satiră dură despre pandemie, conspirații și efectele internetului asupra psihicului colectiv. Un film care va câștiga valoare în timp.

2. The Shrouds

David Cronenberg explorează doliul și obsesia printr-o poveste macabră, ironică și tulburător de sinceră. Un film despre cum durerea se poate transforma în paranoia.

1. One Battle After Another

Capodopera anului 2025. Paul Thomas Anderson combină acțiunea, comedia și drama politică într-un film despre fascism, comunitate și iubire. Un manifest cinematografic al speranței într-o lume fracturată.

Mențiuni onorabile

Eephus, The Secret Agent, The Mastermind, Pavements, Invention, Universal Language, The Naked Gun