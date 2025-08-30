Treisprezece filme selectate în Competiția Națională de Scurtmetraj a Festivalului Internațional de Film Experimental București (BIEFF.15)

Nu mai puțin de treisprezece scurtmetraje românești au fost selectate în Competiția Națională a celei de-a cincisprezecea ediții a Festivalului Internațional de Film Experimental București (BIEFF), care se va desfășura între 22 și 28 septembrie la Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Eforie și Cinema Union sub tema „Common Ground”/ „Teren Comun”. Alese dintr-un număr record de peste o sută de înscrieri, cele treisprezece scurtmetraje, dintre care unsprezece au fost realizate de cineaste, sunt semnate atât de nume deja cunoscute publicului BIEFF, printre care Xandra Popescu, Andreea Borțun sau Teona Galgoțiu, cât și de cineaști prezentați pentru prima oară în selecția festivalului.

„Sunt treisprezece scurtmetraje cum nu se poate mai diferite; ar fi cel puțin straniu să pretindem o estetică comună, «națională», și nici nu ar fi de dorit una. Însă putem observa altele – de pildă, un interes tot mai scăzut pentru autoportretistică, pentru persoana I, la schimb cu un interes crescând pentru the bigger picture, istorie recentă (în special comunismul românesc) și idei sociale radicale. Senzația generală a filmelor este de înțelegere și angoasă: istorică, politică, ecologică, spirituală, emoțională, un sentiment de disconfort în contemporaneitate. Adevărul este că a fost un an lung, mult prea lung”, a declarat Călin Boto, curatorul competiției.

În primul program al Competiției Naționale, publicul va putea viziona cel mai nou film al Xandrei Popescu, „Erogeneză”, un science-fiction queer și ludic venit direct din competiția de scurtmetraje a Săptămânii Criticii de la Cannes. „Și eu fac parte din cele trei întorsături”, al artistei vizuale Monica Maria Moraru, urmărește efectele cutremurului din 1977 și ale inundației pe care acesta a provocat-o într-un mic oraș din Buzău, într-o perioadă de urbanizare agresivă din perioada comunistă, în timp ce „Trăiam încet pe timp de pace”, semnat de cineasta basarabeană Kristina Jacot, îmbină versurile poetei armene Tatev Chakhian cu imagini din arhiva Prelinger și din timpul războiului din 2020 din Nagorno-Karabah pentru a surprinde liniștea dulce-amară a păcii, în timp ce tensiunea tăcută a conflictului plutește în aer.

Poemul video „Light That Never Quite Returns the Same”, de Andreea Borțun, aruncă o privire mai multor comunități utopice care au funcționat în secolul XIX, în timp ce în „Fracti” al Laviniei Petrache, nominalizat mai devreme anul acesta la Premiile Gopo, la categoria „Cel mai bun scurtmetraj de animație”, dorința individuală de schimbare amenință rutina unui sătuc idilic din ceruri. Două câștigătoare ale Premiului Gopo, pentru Tânără Speranță, respectiv Cel mai bun scurtmetraj, revin la BIEFF cu ultimele lor filme, ambele extrem de personale: Alma Buhagiar cu „Asamblaj cu bunica și bunicul”, un joc șarmant de-a filmatul cu bunicii, și Teona Galgoțiu cu „Du-mă la apă”, care pornește de la „Dunărea albastră” a lui Strauss-fiul pentru a explora memoria străbunicului său, unul dintre deținuții politici supuși la muncă silnică de regimul comunist pe canalul Dunăre-Marea Neagră.

O meditație senzorială aflată la intersecția dintre mit, peisaj și corp și desfășurată pe fundalul Alpilor Elvețieni și al Carpaților Transilvăneni, „Pietre și ale lor vechi povești șoptite”, semnat de David Drăgan și Noah Kohlbrenne, va deschide cel de-al doilea calup al Competiției Naționale. Tot despre conexiune vorbește și spectaculosul „Hélène F. O alegorie (post)minieră”, în care două femei jucate chiar de regizoarele Larisa Crunțeanu și Sonja Hornung se trezesc abandonate în mijlocul unei cariere de extragere. Eseul video „Iadul alb” al Laurei Săvuțiu analizează mitologiile televizuale ale vremii „rele” de iarnă din buletinele meteorologice de altădată, în timp ce Alle Dicu ne invită într-o lume în care oceanele au dispărut cu „Our Sea”. Dacă Irina Tempea ține un jurnal video al vieții sale după diagnosticul de scleroză multiplă în „În capul meu”, Cosmin Nicolae îi aduce un omagiu lui Pier Paolo Pasolini cu „Edipo Re:dux”, pornind de la călătoria cineastului italian în România anului 1967, aflat în prospecție pentru a aduce pe marele ecran tragedia lui Sofocle.

Filmele selectate în Competiția Națională BIEFF.15 concurează pentru Premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj românesc. Câștigătorul va fi ales de un juriu format din Emilia Mazik, coordonatoarea departamentului de industrie al Go Short – International Short Film Festival din Olanda, membră a comitetului de selecție al Film Fest Gent din Belgia și membră a consiliului strategic al revistei online dedicate filmului de scurtmetraj „Talking Shorts”, Laurence Rilly, responsabilă pentru programul de scurtmetraje al ARTE Strasbourg și coordonatoarea revistei săptămânale dedicată scurtmetrajului „Short Circuit”, și Teresa Vieira, critic de film și jurnalistă culturală și directoarea artistică a BEAST International Film Festival din Portugalia.

Workshop internațional pentru tineri curatori găzduit în premieră de BIEFF

Anul acesta BIEFF găzduiește în premieră workshop-ul internațional European Workshop for New Curators, o inițiativă a The European Network for Film Discourse (The END), o rețea internațională de festivaluri căreia BIEFF i s-a alăturat în 2025. Workshop-ul își propune să contribuie la formarea și profesionalizarea unei noi generații de curatori specializați în programarea de film de scurtmetraj.

Prima parte a workshop-ului a avut loc în luna iulie în Italia, în cadrul Lago Film Fest, urmând ca a doua parte a acestuia să se desfășoare la București, în perioada 23-28 septembrie. Atelierul este coordonat de Daniella Shreir – critic de film, curatoare și fondatoare a inițiativelor Another Gaze și Another Screen. Tinerii curatori participanți la workshop sunt Alexandra Sirotenko (RU/CZ/NL), Cindy Chehab (LB/PT), May Nguyen (DE), Najrin Islam (IN/UK), Raouf Moussa (NL/TN/BE) și Tania Hernandez Gonzalez (ES). Aceștia au fost aleși în urma unui apel public la înscrieri care s-a desfășurat în perioada martie-aprilie 2025.

Atelierul este găzduit de Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L.Caragiale” și se bucură de sprijinul Centrului de Pedagogie și Studiu al Imaginii „Sorin Botoșeneanu”.

Abonamentele BIEFF.15 sunt disponibile începând de azi

Abonamentele pentru Festivalul Internațional de Film Experimental București 2025 fost puse în vânzare pe Eventbook.ro. Din dorința de a face experiența de festival mai accesibilă pentru diverse categorii de public, indiferent de statutul economic, începând de anul acesta BIEFF a implementat o politică de tip „pay what you can” prin introducerea a patru categorii de prețuri pentru abonamentele generale. Festivalul încurajează spectatorii să ni se alăture în acest demers de solidaritate prin achiziția unuia dintre cele patru abonamente la preț special, în funcție de posibilitățile individuale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹