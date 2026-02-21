Turcia subvenționează exportul de telenovele: Până la 100.000 de dolari pe episod

Măsura este gândită să consolideze prezența globală a serialelor turcești, într-un moment în care industria TV a țării este deja în plină expansiune, notează Hürriyet Daily News.

Potrivit datelor citate, dramele turcești sunt difuzate în 170 de țări și adună peste un miliard de telespectatori la nivel global. În acest context, noul sprijin financiar este privit de liderii din industrie drept un pas strategic care ar putea accelera creșterea nu doar a exporturilor de televiziune, ci și a sectoarelor conexe, de la modă la alimentație.

Creșterea industriilor conexe

Șekib Avdagic, președintele Asociației Exportatorilor de Servicii, a descris stimulentul drept „o măsură oportună și strategică”, cu potențialul de a încuraja o creștere integrată în mai multe industrii. În viziunea sa, programul poate deschide calea pentru noi acorduri promoționale între producătorii de drame și branduri, inclusiv colaborări intersectoriale în modă, alimentație și alte domenii.

Semnalele din piață au apărut rapid. Kazim Tayci, președintele Consiliului Industriei Alimentare al Adunării Exportatorilor Turci, spune că firmele de producție au început deja să îl abordeze cu propuneri de parteneriate. În paralel, sunt în derulare discuții cu Ministerul Comerțului pentru a analiza cum ar putea fi inclusă o parte din aceste costuri în sfera stimulentelor.

Și industria îmbrăcămintei vede un avantaj direct. Mustafa Pașahan, vicepreședintele Asociației Exportatorilor de Îmbrăcăminte din Istanbul, a subliniat posibilitatea ca brandurile turcești să câștige vizibilitate prin plasarea de produse în dramele urmărite internațional.

„Producem branduri de talie mondială, dar recunoașterea globală rămâne limitată. Colaborarea cu serialele turcești ne-ar putea oferi un impuls major”, a spus Pașahan, sugerând că plasarea de produse ar putea fi integrată organic, inclusiv prin apariția fabricilor în fundalul unor scene.

În 2024, Turcia a exportat peste 300 de producții, generând venituri de peste 500 de milioane de dolari. Cu noul program, actorii din industrie vorbesc despre intrarea într-o „nouă eră” — una în care dramele turcești nu doar își extind acoperirea globală, ci devin și un vehicul promoțional pentru economia de export a țării.