Actrița Valerie Perrine, partenera lui Lex Luthor din „Superman”, s-a stins din viață

Ea era cunoscută şi pentru rolurile din primele două filme "Superman", în care a jucat alături de Christopher Reeve, fiind de fiecare dată apreciată de critici.



"Cu profundă tristeţe vă anunţ decesul lui Valerie", a scris cineastul Stacey Souther, care a regizat un documentar despre actriţă, pe contul său de Instagram.



"A înfruntat boala Parkinson cu un curaj şi o forţă incredibile, fără să se plângă vreodată. A fost o adevărată sursă de inspiraţie, şi-a trăit viaţa din plin - şi ce viaţă minunată! Lumea este mai tristă fără ea", a adăugat Stacey Souther.



Documentaristul a mai precizat că a fost deschisă o pagină GoFundMe pentru a acoperi costurile funerare ale actriţei, deoarece "după mai bine de 15 ani de luptă cu boala Parkinson, resursele sale financiare sunt epuizate".



După ce a fost dansatoare de revistă şi a pozat pentru revista Playboy, Valerie Perrine a devenit cunoscută în 1972 în "Abattoir 5", unde a interpretat-o pe actriţa de filme pentru adulţi Montana Wildhack. Însă în 1974 a atins celebritatea datorită rolului din filmul biografic "Lenny", regizat de Bob Fosse, despre viaţa lui Lenny Bruce.



Ea a interpretat rolul soţiei lui Lenny (jucat de Dustin Hoffman) şi a câştigat premiul pentru interpretare la Cannes în 1975, fiind ulterior nominalizată la Oscar în acelaşi an.



Valerie Perrine a adunat aproape 70 de roluri în film şi televiziune de-a lungul a peste patru decenii, jucând alături de unele dintre cele mai mari staruri masculine ale epocii sale, printre care Gene Hackman, Robert Redford şi Jack Nicholson.

AGERPRES