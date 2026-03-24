Jurnalul.ro Cultură Film Actrița Valerie Perrine, partenera lui Lex Luthor din „Superman”, s-a stins din viață

de Redacția Jurnalul    |    24 Mar 2026   •   13:35
Sursa foto: facebook/ Vedeta din „Superman" s-a stins la 82 de ani

 Actriţa americană Valerie Perrine, nominalizată la Oscar şi câştigătoare a premiului pentru cea mai bună interpretare feminină la Festivalul de la Cannes pentru rolul său din "Lenny", alături de Dustin Hoffman, a murit la vârsta de 82 de ani, a anunţat luni biograful şi prietenul său - transmite France Presse marţi.

Ea era cunoscută şi pentru rolurile din primele două filme "Superman", în care a jucat alături de Christopher Reeve, fiind de fiecare dată apreciată de critici.

"Cu profundă tristeţe vă anunţ decesul lui Valerie", a scris cineastul Stacey Souther, care a regizat un documentar despre actriţă, pe contul său de Instagram.

"A înfruntat boala Parkinson cu un curaj şi o forţă incredibile, fără să se plângă vreodată. A fost o adevărată sursă de inspiraţie, şi-a trăit viaţa din plin - şi ce viaţă minunată! Lumea este mai tristă fără ea", a adăugat Stacey Souther.

Documentaristul a mai precizat că a fost deschisă o pagină GoFundMe pentru a acoperi costurile funerare ale actriţei, deoarece "după mai bine de 15 ani de luptă cu boala Parkinson, resursele sale financiare sunt epuizate".

După ce a fost dansatoare de revistă şi a pozat pentru revista Playboy, Valerie Perrine a devenit cunoscută în 1972 în "Abattoir 5", unde a interpretat-o pe actriţa de filme pentru adulţi Montana Wildhack. Însă în 1974 a atins celebritatea datorită rolului din filmul biografic "Lenny", regizat de Bob Fosse, despre viaţa lui Lenny Bruce.

Ea a interpretat rolul soţiei lui Lenny (jucat de Dustin Hoffman) şi a câştigat premiul pentru interpretare la Cannes în 1975, fiind ulterior nominalizată la Oscar în acelaşi an.

Valerie Perrine a adunat aproape 70 de roluri în film şi televiziune de-a lungul a peste patru decenii, jucând alături de unele dintre cele mai mari staruri masculine ale epocii sale, printre care Gene Hackman, Robert Redford şi Jack Nicholson.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
