Vedeta din Anatomia lui Grey, în scaun cu rotile, la 52 de ani: „Vreau să-mi țin nepoții în brațe”

Actorul a dezvăluit că suferă de scleroză laterală amiotrofică (ELA), cunoscută și ca boala Charcot, iar soția lui a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trec.

O boală cruntă, cu impact fizic și emoțional

ELA afectează sistemul nervos motor și duce la slăbiciune musculară, crampe, oboseală și tulburări de vorbire. În Franța, statisticile arată între 2 și 3 cazuri la 100.000 de locuitori anual. Diagnosticul se pune prin examinări clinice, electromiogramă și investigații imagistice care exclud alte cauze.

Tratamentul actual combină medicația (precum riluzolul), recuperarea, nutriția adaptată și suportul psihologic, la care se adaugă, pentru unii pacienți, includerea în studii clinice.

Eric Dane subliniază importanța familiei, prietenilor și echipei medicale în gestionarea zilnică a bolii: „Sprijinul celor apropiați face diferența”, a transmis actorul.

Viața privată, pusă la încercare de boală și expunerea publică

Boala aduce epuizare și constrângeri invizibile, iar notorietatea amplifică presiunea. Dane și soția lui încearcă să traseze limite între viața personală și compasiunea publică. Comunicarea cu copiii, spune el, trebuie făcută simplu, fără promisiuni nerealiste, dar cu suficientă speranță și stabilitate.

„Vreau să îmi văd fiicele absolvind, măritându-se și, poate, să îmi țin nepoții în brațe”, a declarat actorul, aflat într-o etapă avansată a bolii, dar cu un optimism care i-a impresionat pe fani.

Demersuri publice pentru conștientizare și sprijin

Recent, Eric Dane a apărut într-o întâlnire oficială cu politicieni americani, unde a pledat pentru mai multe resurse destinate pacienților cu ELA. Imaginile apărute cu actorul, vizibil slăbit și într-un scaun, au stârnit emoție în rândul fanilor, care au trimis mesaje de susținere pe rețelele de socializare.

Într-un moment în care sănătatea devine un subiect central, Eric Dane transformă propria luptă într-o voce pentru mii de pacienți care se confruntă cu aceeași boală.

