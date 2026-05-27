Veste tristă pentru fanii „Emily in Paris”. Un cunoscut actor a murit

Pierrre Deny a interpretat personajul Louis de Leon - CEO-ul companiei de modă JVMA şi totodată tatăl lui Nicolas (Paul Forman), iubitul personajului Mindy (Ashley Park) - în sezoanele 3 şi 4 ale acestui serial TV de mare succes.



Fiica actorului francez a confirmat decesul acestuia miercuri într-o declaraţie pentru cotidianul Le Parisien: "Cu o emoţie profundă, vă anunţăm moartea lui Pierre Deny, care s-a produs luni în urma unui episod brusc şi sever de SLA".



Pe lângă rolul interpretat în "Emily in Paris", Pierre Deny a jucat în peste 100 de filme şi seriale franţuzeşti, inclusiv în "Une femme d'honneur", "Julie Lescaut", "L'Instit", "Joséphine, ange gardien", "La Nouvelle Maud", "Camping Paradis" şi "Braquo".



Alături de interpretarea sa din "Emily in Paris", el era probabil cunoscut cel mai bine datorită prezenţei sale în telenovele franceze de lungă durată "Plus belle la vie" şi "Demain nous appartient", în care a jucat în peste 500 de episoade.



Filmările de la cel de-al şaselea sezon al serialului "Emily in Paris", care va totodată ultimul, au început săptămâna trecută în Grecia, scrie AGERPRES