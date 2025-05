Hoinar.Odyssey și-a încheiat călătoria în aplauzele publicului. Hoinar. Side by Side continuă în București 

Cele 5 spectacole propusese anul acesta de organizatori au animat sălile Teatrului ACT și Ateneului Român cu aplauze, entuziasm, dialog și sesiuni de autografe, toate sub umbrela temei călătoriei, pe care artiștii au parcurs-o deopotrivă cu spectatorii.

Teatrul ACT a fost neîncăpător în cele 4 zile de spectacol și dialog, fiind gazda perfectă pentru promisiunea organizatorilor către public - muzică clasică, spectacol de lumini, teatru, proiecții și storytelling, toate împletite armonios și transpuse într-un spațiu neconvențional și intim. Deschiderea festivalului, recitalul de pian The Wanderer, descris de critici ca fiind „o reprezentare simplă a întunericului și a luminii, alternând cu o mulțime de zone gri, toate întrețesute cu măiestrie” (LiterNet), a fost sold out cu câteva zile înainte de debutul festivalului și i-a adus pe aceeași scenă pe pianiștii Florian Mitrea, Luca Rusu, Daria Tudor și David Gray, cel din urmă fiind și designerul de concept al spectacolului.

Următoarele două seri au stat mărturie vie că teatrul și muzica live formează una din cele mai puternice legături din peisajul artistic. Spectacolele Stairway to Paradise (r. Laura Ducu) și M. (r. Dana Paraschiv) au oferit un carusel de emoții și momente de introspecție tuturor celor prezenți, care i-au aplaudat îndelung pe artiștii care au dat viață personajelor în care s-au putut regăsi cu multă ușurință în cele două seri - Sarah Gabriel, Adrian Bîlă, Florian Mitrea. Călătoria de la Teatrul ACT s-a încheiat cu un moment de intensă emoție, în care muzica a 3 talentați muzicieni, Daria Tudor (pian), Andrei Ioniță (violoncel) și Valentin Șerban (vioară) a dat viață cuvintelor din Rămășițele unei idei.

Discuțiile care au urmat fiecărui spectacol, Hoinar. La Taifas, au fost moderate de realizatorul Bogdan Stănescu și au reprezentat încercarea directă a organizatorilor de a crea un liant de dialog autentic între artiști și spectatori.

Festivalul s-a încheiat pe scena Ateneului Român cu recitalul cameral Hallelujah Junction care a reușit să creeze, în opinia criticilor, „o stare de suspendare a timpului cronologic, prin sincretismul muzică-dans-imagine proiectată” (LiterNet). Spectacolul a reunit 6 muzicieni de talie internațională, alături de actorul și coregraful Paul Cimpoieru, cu ajutorul căruia s-a construit unul din cele mai intense momente din festival, prin intermediul teatrului non-verbal.

„A fost cea mai curajoasă ediție de festival pe care am reușit s-o ducem la bun sfârșit. Cele mai dragi amintiri sunt momentele cu publicul ridicat în picioare la finalul spectacolelor concepute special pentru festival. Îndoiala față de valoarea unei piese încă netestate în fața publicului a fost colosală. Eram convins de mesajul fiecărui spectacol, însă nimic nu te pregătește pentru testul suprem din fața publicului. Forța validării venite din ochii și aplauzele spectatorilor, dar și din vorbele pe care ni le-au împărtășit în cadrul discuțiilor Hoinar. La Taifas este de neegalat. De aceea, sunt astăzi atât de mândru de echipa noastră de creație: am reușit să spunem povești noi, originale, iar publicul a răspuns cu inima deschisă la tot ce i-am propus, fără acea frica sau sfiala care apar uneori în relația cu muzica clasică.”, a declarat Florian Mitrea, directorul artistic al festivalului.

Un alt element de noutate în cadrul ediției de anul acesta l-au reprezentat instalațiile create de studenți, anterior festivalului, prin programul educațional Hoinar. Crossroads, în cadrul căruia au fost îndrumați de pianistul Florian Mitrea, actrița Sarah Gabriel și regizorul Michael Hoffman. Acestea au fost expuse pe afișajul digital din foaierul Teatrului ACT, iar în prezent pot fi văzute online pe canalul de YouTube al Hoinar Festival. Lucrările lor au fost inspirate de poveștile propuse de festival în cadrul spectacolelor și reprezintă un ecou al acestora. Printre tinerii creatori se numără Rareș Hanțiu, Elena Tudorache, Ada-Maria Zaharia, Andrei Bădrean, Matei-Alexandru Dumitru, Enzo Mario Dănilă, Gia Tițoiu, Constin Stăncioi, Răzvan Ionescu, Petru Soleanu, Andra Pierșinaru și Alexandra Vraciu.

„Într-o lume tot mai grăbită și mai fragmentată, Hoinar.Odyssey 2025 a fost, pentru câteva seri, un spațiu în care am putut respira altfel – mai profund, mai conștient, mai împreună. Ca în teatrul antic, cu o mască ce râde și una care plânge, festivalul ne-a trecut prin toată paleta umanului – și poate tocmai de aceea ne-a atins atât de direct, atât de profund. Pentru mine, ca manager de proiect, fiecare zi din festival a fost o dovadă că munca în echipă și încrederea în procesul artistic generează momente la care publicul vibrează. A fost și pentru noi o călătorie intensă, un efort pentru care am fost pe deplin răsplătiți. Am văzut emoție autentică în ochii spectatorilor, artiști implicați cu tot sufletul și un tip de solidaritate culturală care rareori se construiește atât de intens.

Hoinar continuă cu Side by Side – un proiect de suflet, în care elevi din București și Iași vor învăța, repeta și cânta alături de artiștii festivalului. Va fi o altă formă de călătorie – de data asta înspre încredere, mentorat și viitor. Mergem înainte. Side by side.”, a declarat Ruxandra Miuți, managerul de proiect al Hoinar Festival.

Programul educațional Hoinar. Side by Side este dedicat elevilor de școală generală și va începe în București, de la finalul acestei săptămâni. Astfel, pe 30 și 31 mai Daria Tudor va susține o serie de activități la Școala Gimnazială de Muzică Nr. 2. Printre activitățile propuse de Hoinar. Side by Side sunt ateliere de grup despre pregătirea de concert, repetiție și interpretare, repetiții propriu-zise în grupuri formate din elevi și artiști, precum și concerte în care elevii și artiștii cântă umăr lângă umăr pe scenă. Daria va reveni, alături de Florian Mitrea, în weekend-ul 7 - 8 iunie la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” pentru un program similar.

Inițiativa educațională va ajunge anul acesta și dincolo de capitală, în Iași, la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, pe 27 și 28 septembrie. Mai multe detalii vor fi anunțate pe canalele de comunicare Hoinar Festival.

