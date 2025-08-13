ICR New York prezintă premiera americană a spectacolului de dans contemporan: „Balkan Ballerinas” în cadrul celei de-a 44-a ediții a Battery Dance Festival

În acest context, pe scena în aer liber din Rockefeller Park – Battery Park City, va avea loc premiera americană a spectacolului de dans contemporan „Balkan Ballerinas”, produs de compania românească Platforma 13, cu două reprezentații programate pe 13 și 14 august 2025.

Participarea României la Battery Dance Festival are deja o tradiție îndelungată, acest prestigios eveniment reunind anual companii de dans din întreaga lume și oferind spectacole gratuite publicului newyorkez. „Balkan Ballerinas” este o creație coregrafică semnată de Anca Stoica și Sergiu Diță, care investighează identitatea est-europeană și balcanică printr-un limbaj scenic curajos și poetic deopotrivă. Inspirat de stereotipurile și stigmatele proiectate de Occident asupra Balcanilor, spectacolul propune o radiografie artistică a unui spațiu cultural complex aflat la granița dintre trecut și prezent, folclor și rave, balet și manele. Rezultatul este un performance visceral, care contestă prejudecățile și explorează zonele de tranziție dinspre tradiție înspre contemporaneitate.

Echipa artistică a spectacolului reunește un nucleu de coregrafi și performeri emergenți. Coregrafia este semnată de Anca Stoica și Sergiu Diță, acesta din urmă fiind totodată și parte din distribuție alături de Elena Sofia Sitaru-Onofrei și Andreea Vălean. Universul sonor al spectacolului poartă amprenta RAW Creatives, cu muzica compusă de Daniel Stănciucu și Adrian Piciorea, iar conceptul vizual este completat de designul de lumini realizat de Dorian Bolca. Dimensiunea conceptuală a performance-ului este susținută de cercetările antropologice semnate de Laura Maria Ilie.

Platforma 13 este un duo artistic românesc, fondat de coregrafii Anca Stoica și Sergiu Diță, dedicat cercetării, experimentului și depășirii convențiilor artelor performative. Prin colaborări interdisciplinare și proiecte independente, Platforma 13 contribuie la creșterea vizibilității dansului contemporan românesc, atât pe scena națională, cât și pe cea internațională.

Înființat în 1982, Battery Dance Festival este cel mai longeviv festival de dans, cu acces gratuit, din New York City și unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate artei coregrafice. Organizat anual în august, festivalul aduce pe scena sa artiști din întreaga lume, prezentând spectacole în aer liber în sudul Manhattanului. Programul include o diversitate de stiluri – de la dans contemporan la forme tradiționale – și promovează schimbul cultural și dialogul artistic între comunități. Evenimentul este organizat de Battery Dance, companie fondată în 1976 de coregraful Jonathan Hollander, și atrage mii de spectatori locali și internaționali în fiecare an.

Detaliile evenimentului și informații suplimentare cu privire la proiect pot fi consultate pe website-ul ICR New York, la adresa U.S. Premiere of "Balkan Ballerinas" at Battery Dance Festival.

