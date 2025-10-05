Institutul Cervantes sărbătorește Ziua Cinematografiei Spaniole cu proiecția filmului „Tasio” (1984) de Montxo Armendáriz

La a cincea ediție a acestui eveniment, va fi proiectat filmul „Tasio”, în regia lui Montxo Armendáriz, care înfățișează declinul tradiției cărbunarilor de combustibil vegetal din munții Navarra (Spania).

Filmul va fi disponibil online, pe canalul Vimeo al Institutului Cervantes începând de duminică, 5 octombrie, ora 10:00, timp de 48 de ore (https://vimeo.com/institutocervantes/tasio)

De asemenea, va beneficia de o proiecție la sediul Institutului Cervantes (Bd. Regina Elisabeta 38) luni, 6 octombrie, ora 19:00, cu subtitrare în limba engleză. Accesul este gratuit, cu înscriere prealabilă la cultbuc@cervantes.es.

Bazat pe viața lui Anastasio Ochoa Ruiz (1916-1989), cărbunar și braconier, filmul a avut un ecou puternic încă de la premiera sa și a obținut o mențiune specială la Festivalul de la San Sebastián. În 1981, cu patru ani înainte de a filma pelicula, același Armendáriz realizase „Nafarrako Ikazkinak”, un scurtmetraj etnografic despre ultimii cărbunari care produceau artizanal cărbune vegetal.

„Tasio” este unul dintre filmele memorabile pentru iubitorii cinematografiei spaniole. Descrie într-o manieră rafinată și naturalistă o lume care pare să se stingă, să fie abandonată, dar în care protagonistul și familia sa rezistă intruziunii modernității și diferitelor ei forme de constrângere. Accentul este pus pe descrierea personajelor care nu își fac explicită lupta și pe caracteristicile unei munci fizice riscante zi de zi, dar care totuși păstrează o relație de armonie și respect cu natura. Într-o anumită măsură, rezistența lui Tasio este strigătul tăcut pe care însăși natura îl exercită prin el.

În interviul publicat de Diego Galán în El País pe 27 mai 2007, Armendáriz îl definea pe Tasio drept „un bărbat de aproximativ de ani care trăia viața pe care și-o dorise dintotdeauna, care se simțea mândru pentru că reușise să-și întrețină familia fără a se supune normelor sociale”, și care își dăduse seama că „era un adevărat erou: una dintre acele ființe anonime care nu apar pe prima pagină a ziarelor, dar care ar muri rămânând fidel principiilor sale”.

Fără îndoială, așa cum însuși Armendáriz a recunoscut în prezentările filmului ulterioare restaurării sale de către Filmoteca Bască, astăzi pelicula capătă o altă dimensiune și reprezintă un adevărat strigăt în fața pericolelor capitalismului și exploatării mercantile a naturii.