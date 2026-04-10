Institutul Cultural Român alocă peste 500.000 de euro programelor de finanțare a traducerilor din autori români în străinătate

Sesiunea Apelului ICR pentru titlurile care urmează să fie publicate în 2026 cu sprijinul programelor de finanțare Translation and Publication Support (TPS), Publishing Romania și Romanian Books for Children (RBC) are un buget de 2.700.000 de lei și a fost lansată în luna martie. Dosarele de înscriere se depun exclusiv pe email până pe 14 aprilie, ora 10.00 (10:00 AM, GMT+2; tps@icr.ro pentru TPS, publishingromania@icr.ro pentru Publishing România și rbc@icr.ro pentru RBC).

Evaluarea dosarelor depuse de edituri străine va fi realizată de experții independenți selectați în urma apelului public de candidaturi încheiat pe 5 aprilie.

„În 2026, am decis să consolidăm programele de traduceri ale Institutului Cultural Român printr-o creștere semnificativă a bugetelor – un pas necesar în pregătirea participării României ca țară invitată la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028. Este momentul decisiv pentru cărțile care vor ajunge atunci nu doar pe rafturile standului național, ci mai ales pe piețele internaționale. De la Translation and Publication Support Programme, care împlinește 20 de ani și aproape o mie de titluri traduse în întreaga lume, până la Romanian Books for Children, program aflat deja într-o etapă de creștere după ediția pilot, această sesiune marchează o etapă de consolidare și maturitate instituțională. Literatura română se bucură astăzi de o vizibilitate tot mai mare în lume, prin autori din ce în ce mai prezenți și apreciați în spații culturale diverse. Programele noastre susțin și accelerează acest parcurs.”, a declarat Liviu Sebastian Jicman, președintele ICR.

Romanian Books for Children (RBC), inițiat de ICR în 2025, facilitează accesul publicului străin la literatura pentru copii și tineret scrisă de autori de limba română și sprijină prezența acestora pe piața internațională de carte. Bugetul RBC 2026 este 650.000 lei.

PUBLISHING ROMANIA este programul ICR de finanţare a proiectelor editoriale destinate promovării culturii române în străinătate: publicarea de albume şi cărţi dedicate culturii și civilizației românești sau editarea de suplimente, numere tematice sau reviste de studii dedicate culturii și civilizației românești. Bugetul PR 2026 este 250.000 lei.

Înființat în 2006, Translation and Publication Support Programme s-a concretizat în peste 1000 de apariții editoriale și în traducerea și editarea în peste 30 de limbi a numeroase lucrări de literatură română, ilustrând diferite genuri și punând în circulație internațională volume de poezie, proză și dramaturgie, precum și o gamă variată de lucrări de nonficțiune – memorialistică sau eseistică. De la texte din secolul al XIX-lea la cele mai noi romane, de la volume de amintiri la studii de istorie recente, în ultimele două decenii literatura română a ajuns în bibliotecile și librăriile din diferite spații internaționale, stârnind interesul și cucerind un public divers. Lucrările realizate cu sprijinul oferit de ICR prin programul TPS, precum și prin celelalte programe de finanțare, prilejuiesc participări la târguri internaţionale de carte şi la alte evenimente literare desfăşurate în diferite țări, cu implicarea Centrului Național al Cărții din cadrul Institutului Cultural Român. Bugetul TPS 2026 este 1.800.000 lei.