FRF a decis: 9 cluburi din Liga 1 au primit licența UEFA pentru sezonul 2026–2027. O echipă din play-off nu poate merge în cupele europene

FRF a stabilit echipele cu licență UEFA pentru sezonul 2026–2027

Federația Română de Fotbal a făcut publică lista oficială a cluburilor din Liga 1 care au obținut licența necesară pentru participarea în competițiile europene din sezonul 2026–2027. Decizia vine după finalizarea procedurilor de evaluare și a etapelor de apel, desfășurate conform regulamentelor de licențiere în vigoare.

Pe lista aprobată de forul fotbalistic se regăsesc nouă echipe din primul eșalon, toate îndeplinind criteriile financiare, administrative și sportive impuse pentru participarea în competițiile UEFA.

Cluburile care au primit aprobarea oficială

În urma procesului de evaluare, FRF a confirmat că următoarele cluburi au primit licență pentru competițiile masculine și feminine de club UEFA, sezonul 2026–2027:

„1. U Craiova 1948 Club Sportiv SA

2. Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA

3. Asociaţia Fotbal Club Botoşani

4. Asociaţia Futball Klub Csikszereda

5. Universitatea Cluj

6. Fotbal Club Rapid 1923 SA

7. F.C.V. Farul Constanţa SA

8. SC Fotbal Club FCSB SA

9. SC Dinamo 1948 SA”

Aceste formații au demonstrat îndeplinirea cerințelor minime stabilite în regulamentele naționale privind licențierea cluburilor și sustenabilitatea financiară.

Procesul de licențiere și etapele oficiale

Potrivit comunicatului FRF, Comisia pentru acordarea licenței cluburilor a pronunțat primele hotărâri pe 17 aprilie 2026. Cluburile nemulțumite au avut dreptul de a depune apel până pe 21 aprilie 2026, iar deciziile finale au fost stabilite de Comisia de Apel pe 30 aprilie 2026.

Acest proces este esențial pentru stabilirea echipelor eligibile în competițiile UEFA, asigurând că toate cluburile participante respectă standardele financiare și administrative impuse la nivel european.

Cine lipsește de pe lista europeană

Deși lista cuprinde nume importante din fotbalul românesc, mai multe echipe din Liga 1 nu au obținut licența pentru cupele europene. Printre acestea se numără FC Argeș, Petrolul, Oțelul și UTA.