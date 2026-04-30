Plata pensiilor, mai 2026: Când ajung banii la beneficiari

Pentru mulți dintre aceștia, încasarea pensiei reprezintă principalul sprijin financiar la începutul lunii.

Când vor fi virate pensiile pe card

Potrivit calendarului obișnuit de plată, pensionarii care primesc banii pe card ar urma să aibă sumele virate în cont în jurul datei de 12 mai 2026. Data exactă poate varia ușor, în funcție de banca la care este deschis contul.

Când vor fi distrbuiți banii prin Poștta Română

În cazul celr care încasează pensia prin intermediul Poșta Română, distribuirea sumelor începe, de regulă, în prima parte a lunii și se poate întinde pe mai multe zile. Estimările arată că plățile ar urma să fie finalizate cel târziu până la 15 mai 2026.

Contextul economic și politic actual aduce însă incertitudini privind stabilitatea veniturilor, chiar dacă, pentru moment, calendarul de plată nu a fost modificat oficial.

Autoritățile recomandă pensionarilor să verifice periodic conturile sau să țină legătura cu factorii poștali pentru a afla exact momentul în care își pot ridica banii.