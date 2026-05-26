Kelemen Hunor respinge acuzațiile: Contractul de consultanță din SUA a avut aprobarea tuturor

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, la Euronews, că liderii fostei coaliții de guvernare au fost consultați de președintele Nicușor Dan în ceea ce privește contractul de consultanță din SUA.

„A fost o discuție cu domnul președinte, cu liderii coaliției, s-a prezentat ideea (...) Statele Unite funcționează în acest fel (...) Toți am fost de acord niciunul nu a spus nu (...) Toată lumea a fost de acord, și domnul Bolojan și domnul Grindeanu și domnul Fritz”, a explicat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai spus că pentru astfel de contracte suma prevăzută în contract nu este foarte mare. Chiar dacă pentru bugetul național este o sumă importantă, contractul este binevenit deoarece susține interesele României, a arătat Kelemen Hunor.

„Este vorba de a susține interesele noastre (...) România trebuie să rămână pe radarul SUA (...) de aceea cred că a fost un lucru bun, sper și rezultatele să fie pe măsură, cred că la începutul lunii mai a fost discuția”, a precizat Kelemen Hunor.

Contractul semnat de Administrația Prezidențială

Administrația Prezidențială a semnat un acord pe o durată inițială de șase luni cu firma globală Eversheds Sutherland (US) LLP pentru consultanță în relația cu instituțiile SUA. Contractul stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 de dolari pe lună, în funcție de serviciile furnizate.

„Obiectivul general al acestui contract este apărarea și promovarea intereselor strategice ale României, consolidarea Parteneriatului cu Statele Unite și creșterea capacității statului român de a apăra eficient interesele cetățenilor noștri într-un context internațional impredictibil”, transmite Administrația Prezidențială.

