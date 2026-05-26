Jurnalul.ro Ştiri Externe Rezultate „perfecte” pentru Trump: Președintele SUA a trecut cu brio noul control medical

de Redacția Jurnalul    |    26 Mai 2026   •   22:00
Hepta/Cum se simte Donald Trump la 79 de ani, conform medicilor săi

Președintele american Donald Trump a făcut controlul medical periodic. La final, el a anunțat verdictul medicilor.

Anunțul a fost făcut pe propria rețea de socializare, Truth Social.

„Tocmai am terminat controlul medical de 6 luni la Centrul Medical Militar Walter Reed. Totul a ieșit perfect. Mulțumesc medicilor și personalului extraordinar! Mă întorc la Casa Albă”, a scris Donald Trump.

Președinții americani publică, în mod tradițional, informații despre starea lor de sănătate, deși nu sunt obligați prin lege să facă acest lucru.

Donald Trump a făcut în aprilie 2025 primul control medical anual din al doilea mandat. Casa Albă a transmis atunci că liderul SUA era într-o „stare de sănătate excelentă” și apt să își exercite funcția.

Totuși, sănătatea lui Trump a revenit de mai multe ori în atenți publicului. Au existat speculații repetate privind starea de sănătate a lui Trump, după ce au apărut imagini cu vânătăi pe mâini, unele aparent acoperite cu machiaj, și cu picioare care păreau umflate.

Trump, care va împlini 80 de ani luna viitoare, a explicat vânătăile prin faptul că strânge frecvent mâini. Casa Albă a invocat folosirea unor medicamente anticoagulante drept cauză.

În iulie, Casa Albă a anunțat că Trump suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune inofensivă a venelor picioarelor care apare în principal la persoanele în vârstă. De asemenea, unele ieșiri necontrolate ale liderului american au ridicat întrebări despre sănătatea mintală a lui Trump.

(sursa: Mediafax)

 

