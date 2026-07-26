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Jurnalul Ştiri Observator MApN: 33 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României de la începutul războiului

MApN: 33 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României de la începutul războiului

de Redacția Jurnalul Publicat la 26 Iul 2026 11:38 Modificat la 26 Iul 2026 11:56
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MApN: 33 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României de la începutul războiului
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Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că, de la începutul războiului din Ucraina, au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra teritoriului ucrainean în proximitatea graniței cu România, iar în 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național.

Potrivit datelor actualizate transmise duminică de MApN, cel mai recent incident de acest tip a avut loc duminică, în 26 iulie 2026.

De asemenea, ministerul precizează că, de la declanșarea conflictului, au fost identificate fragmente de drone sau drone întregi pe teritoriul României în aproximativ 50 de situații.

În ceea ce privește anul 2026, MApN arată că au fost înregistrate peste 40 de atacuri pe teritoriul ucrainean în apropierea frontierei românești.

Totodată, în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită, iar în 18 situații au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spațiul aerian național.

Ministerul mai informează că, în trei dintre aceste incidente, dronele care au pătruns în spațiul aerian al României au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, ultimul astfel de caz fiind consemnat în 26 iulie 2026.

În același interval, pe teritoriul României au fost identificate fragmente de drone sau drone în 16 situații.

Datele au fost comunicate de Ministerul Apărării Naționale în contextul actualizării situației incidentelor înregistrate la frontiera României pe fondul atacurilor cu drone desfășurate de Federația Rusă asupra infrastructurii din Ucraina, în apropierea graniței românești.

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(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: MApN drone rusesti spatiul aerian românesc
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