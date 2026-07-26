MApN: 33 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României de la începutul războiului

Potrivit datelor actualizate transmise duminică de MApN, cel mai recent incident de acest tip a avut loc duminică, în 26 iulie 2026.

De asemenea, ministerul precizează că, de la declanșarea conflictului, au fost identificate fragmente de drone sau drone întregi pe teritoriul României în aproximativ 50 de situații.

În ceea ce privește anul 2026, MApN arată că au fost înregistrate peste 40 de atacuri pe teritoriul ucrainean în apropierea frontierei românești.

Totodată, în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită, iar în 18 situații au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spațiul aerian național.

Ministerul mai informează că, în trei dintre aceste incidente, dronele care au pătruns în spațiul aerian al României au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, ultimul astfel de caz fiind consemnat în 26 iulie 2026.

În același interval, pe teritoriul României au fost identificate fragmente de drone sau drone în 16 situații.

Datele au fost comunicate de Ministerul Apărării Naționale în contextul actualizării situației incidentelor înregistrate la frontiera României pe fondul atacurilor cu drone desfășurate de Federația Rusă asupra infrastructurii din Ucraina, în apropierea graniței românești.

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(sursa: Mediafax)