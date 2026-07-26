Pe cine iubește Lionel Messi? O poveste de dragoste fără scandaluri

Cei doi au crescut în Rosario, iar relația lor a evoluat de la prietenie la una dintre cele mai cunoscute povești de iubire din lumea sportului. Messi și Roccuzzo s-au căsătorit în 2017 și au împreună trei copii: Thiago, Mateo și Ciro.

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În timpul competițiilor internaționale, Antonela este una dintre cele mai importante susținătoare ale fotbalistului. Prezentă frecvent în tribune alături de cei trei fii ai lor, ea a transmis mesaje de susținere după victoriile Argentinei.

După unul dintre meciurile echipei naționale, Roccuzzo a publicat imagini alături de copii, toți purtând tricouri cu numele lui fotbalistului, și a transmis un mesaj emoționant: „Nu există cuvinte care să descrie cât de mândră sunt de tine”.

O iubire începută în Rosario

Povestea dintre Messi și Antonela începe în orașul argentinian Rosario, unde amândoi au copilărit.

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul lui Lucas Scaglia, vărul Antonellei și colegul lui Messi la o echipă de juniori. Potrivit relatărilor din presa internațională, Messi ar fi fost impresionat de Antonela încă din copilărie și căuta ocazii să petreacă mai mult timp în apropierea familiei acesteia.

Însă drumurile lor s-au separat în adolescență. La doar 13 ani, Messi a plecat în Spania pentru a se alătura academiei FC Barcelona, unde avea să înceapă o carieră impresionantă

Cei doi s-au reîntâlnit după mai mulți ani, iar relația lor a devenit publică în 2009.

Familia, prioritatea lui Messi

În 2012, Messi și Roccuzzo au devenit părinți pentru prima dată, odată cu nașterea lui Thiago.

Fotbalistul a vorbit atunci despre modul în care venirea copilului i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

„El este cel mai important lucru pentru mine acum. Viața mea s-a schimbat. Am alte priorități”, declara Messi la scurt timp după nașterea fiului său.

În 2015 s-a născut Mateo, iar în 2018 familia s-a mărit odată cu venirea pe lume a lui Ciro.

Într-un eseu publicat în 2016, Messi descria viața de familie drept una simplă și liniștită: „Este genul de viață pe care ne-am dorit-o dintotdeauna”.

Nunta spectaculoasă din Argentina

După ani de relație, Messi și Antonela au făcut pasul cel mare în iunie 2017, într-o ceremonie organizată în Rosario.

Evenimentul a atras atenția presei internaționale și a fost descris de presa argentiniană drept „nunta secolului”. Printre invitați s-au numărat numeroase vedete ale fotbalului mondial.

Pentru cuplu, însă, momentul a reprezentat mai mult decât un eveniment spectaculos — a fost celebrarea unei relații începute cu mult înainte ca Messi să devină o legendă a sportului.

Messi, declarații rare despre soția sa

Deși preferă discreția în ceea ce privește viața personală, Lionel Messi a vorbit de mai multe ori despre calitățile soției sale.

„Admir totul la ea”, spunea Messi într-un interviu. „Are multe calități: felul în care se descurcă zi de zi, personalitatea ei, faptul că este mereu pozitivă și că înfruntă problemele într-un mod admirabil”.

La rândul său, Antonela i-a transmis frecvent mesaje de apreciere fotbalistului.

Într-un mesaj aniversar, ea l-a numit pe Messi „dragostea vieții mele” și a adăugat: „Avem deja tot ce ne trebuie pentru că te avem pe tine”.

Un nou început în SUA

În 2023, familia Messi a început un nou capitol după transferul fotbalistului la Inter Miami.

Mutarea în Statele Unite a venit după mai bine de două decenii petrecute de Messi la FC Barcelona și după perioada la Paris Saint-Germain.

Antonela a continuat să fie alături de el, susținându-l la meciuri și împărtășind momente din viața lor de familie, notează today.com.

Astăzi, povestea lui Lionel Messi și Antonela Roccuzzo rămâne una dintre cele mai urmărite relații din lumea sportului — o poveste construită pe legături vechi, sprijin reciproc și o familie care a crescut odată cu succesul unuia dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor.