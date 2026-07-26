Record istoric la UMF „Carol Davila”: aproape 7.000 de candidați luptă pentru mai puțin de 2.000 de locuri la admiterea 2026

Potrivit datelor oficiale comunicate de universitate, 6.916 candidați s-au înscris pentru ocuparea celor 1.947 de locuri disponibile, dintre care 1.291 sunt finanțate de la bugetul de stat, iar 656 sunt cu taxă. Cifrele confirmă interesul tot mai mare pentru studiile medicale și poziționează UMF „Carol Davila” drept una dintre cele mai căutate universități din România.

Admiterea la Medicină 2026 aduce cea mai mare concurență din ultimii ani

Cea mai mare competiție se înregistrează, ca în fiecare an, la Facultatea de Medicină, unde s-au înscris 2.727 de candidați pentru 985 de locuri, dintre care 725 sunt finanțate de la buget, iar 260 sunt cu taxă.

Și Facultatea de Stomatologie atrage un interes ridicat. Aici concurează 800 de candidați pentru 274 de locuri, respectiv 190 la buget și 84 cu taxă.

La Facultatea de Farmacie, examenul de admitere este susținut de 107 candidați, care concurează pentru 114 locuri, dintre care 94 sunt finanțate de la buget, iar 20 sunt cu taxă.

Examenul scris reprezintă una dintre cele mai importante etape din parcursul viitorilor medici, stomatologi și farmaciști, iar concurența ridicată confirmă atractivitatea profesiilor din domeniul sănătății.

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Schimbare importantă pentru Facultatea de Moașe și Asistență Medicală

O noutate importantă a sesiunii de admitere din acest an este modul de selecție pentru Facultatea de Moașe și Asistență Medicală.

Pentru prima dată, admiterea la toate programele de licență ale facultății se realizează exclusiv pe baza dosarului de înscriere, fără examen scris. Interesul pentru aceste programe este, de asemenea, foarte ridicat.

Universitatea a înregistrat 3.282 de candidați pentru această facultate, unde sunt disponibile 574 de locuri, dintre care 314 sunt finanțate de la buget, iar 260 sunt cu taxă.

Olimpicii au fost admiși înaintea examenului

Înaintea concursului de admitere, 18 elevi premiați la olimpiadele naționale și internaționale la discipline precum biologie, chimie și fizică au fost declarați admiși fără susținerea examenului, conform prevederilor Ministerului Educației și Cercetării.

Această facilitate recompensează performanțele academice de excepție și reprezintă o modalitate prin care universitatea atrage cei mai bine pregătiți absolvenți de liceu.

Rectorul UMF „Carol Davila”: Încrederea candidaților confirmă prestigiul universității

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Viorel Jinga, consideră că numărul record de înscrieri reflectă prestigiul instituției și nivelul ridicat al pregătirii academice oferite.

Acesta a subliniat că interesul fără precedent pentru admiterea din 2026 reprezintă cea mai importantă confirmare a calității actului educațional, a standardelor academice și a reputației construite de universitate de-a lungul timpului.

Totodată, rectorul le-a transmis candidaților un mesaj de încurajare, exprimându-și convingerea că noua generație de studenți va continua tradiția de excelență a universității și va contribui la dezvoltarea medicinei românești și la modernizarea sistemului de sănătate.

Agerpres