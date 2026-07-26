Trei cutremure au zguduit România în mai puțin de șase ore. Cel mai puternic seism, de 3,5, s-a produs în Vrancea

Trei seisme au fost înregistrate în aceeași noapte în zona Vrancea

Activitatea seismică din zona Vrancea a continuat în noaptea de 25 spre 26 iulie, când specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului au raportat trei cutremure produse într-un interval de aproximativ cinci ore și jumătate.

Cel mai important dintre acestea a fost înregistrat duminică, 26 iulie, la ora 02:35, în județul Buzău, parte a binecunoscutei zone seismice Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 3,5 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 147,7 kilometri, caracteristică seismelor intermediare specifice acestei regiuni.

Potrivit datelor oficiale publicate de INCDFP, cutremurul a fost localizat la aproximativ 56 de kilometri est de Brașov, 57 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 57 de kilometri sud de Buzău, 64 de kilometri nord de Ploiești, 73 de kilometri sud de Focșani și 91 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Primul cutremur s-a produs înainte de miezul nopții

Seria mișcărilor tectonice a început sâmbătă seară, la ora 23:20, când un cutremur cu magnitudinea de 3,2 a fost înregistrat tot în județul Buzău, în zona seismică Vrancea.

Acesta s-a produs la o adâncime de 89 de kilometri și a fost localizat în apropierea municipiilor Focșani, Buzău, Brașov, Sfântu Gheorghe și Ploiești. Deși seismul a fost unul de intensitate redusă, el a confirmat menținerea activității tectonice în regiune.

Un al treilea seism a fost înregistrat în zori

După cutremurul de magnitudine 3,5, rețeaua seismică a mai detectat o nouă mișcare a scoarței terestre.

La ora 04:52, un cutremur cu magnitudinea 2,4 a fost înregistrat în județul Vrancea, la o adâncime de numai 18,8 kilometri. Seismul s-a produs în apropierea municipiilor Focșani, Buzău, Brăila, Galați, Ploiești, Sfântu Gheorghe și Bârlad.

Magnitudinea redusă și adâncimea mică au făcut ca acesta să nu producă efecte semnificative, însă evenimentul completează seria celor trei cutremure produse într-un interval foarte scurt.

Mediafax