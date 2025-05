80 de ani pentru Corul de Copii Radio: 2 concerte aniversare la Sala Radio

Ca urmare a vânzării biletelor pentru concertul programat în data de 10 mai 2025 într-un timp record (de câteva ore!), a fost programat și un al doilea concert aniversar, pe 17 mai 2025.

„Corul este o veritabilă școală de dezvoltare personală prin artă. Aici copiii (și adulții) pot învăța lecții neprețuite despre bucuriile profunde ale muncii în echipă și ale succesului personal. Totodată, aici se experimentează într-un mod blând autodisciplina atât de necesară oricărei realizări și aflată în strânsă legătură cu respectul de sine. (...) Stau mărturie succesele sutelor de membri alumni, în prezent absolvenți ai unor prestigioase universități din întreaga lume, (...) profesioniști deosebit de respectați în domeniile lor de activitate.” - mărturisea dirijorul Răzvan Rădos, despre activitatea sa la pupitrul Corului de Copii Radio, într-un interviu recent acordat publicației online LIFE.ro

Așadar pe 10 și 17 mai 2025 (de la 19.00), muzica și buna dispoziție se vor împleti într-un eveniment extraordinar, în cadrul căruia actualii membri ai corului vor cânta alături de invitați speciali și de foști coriști, o emoționantă întâlnire între generații de artiști. Concertul va readuce în scenă lucrări importante din întregul parcurs al formației. Evenimentul se va derula sub conducerea dirijorului ansamblului: Răzvan Rădos și cu acompaniamentul Magdalenei Faur (la pian).

Voicu Popescu va urca pe scena Sălii Radio ca dirijor invitat în seara de 10 mai. Cele două concerte vor fi prezentate de actorii Delia Nartea (10 și 17 mai) și Dragoș Huluba (10 mai).

Printre invitați se numără Gabriela Mădincă, Miruna Toma, Gabriela Damian (voce), Iasmina Topală, Ilinca Lorentz, Cristiana Anghel, Teodora Ciucu (percuție), dar și membrii Atelierului Școala de Cor, care ne propun un frumos moment conceput pentru acest eveniment.

O prezență specială în concertul din data de 10 mai 2025 va fi și mezzosoprana Roxana Constantinescu, fostă membră a Corului de Copii Radio, astăzi una dintre marile voci lirice născute în România și care se bucură de o carieră fulminantă pe scenele mari ale lumii, fiind nominalizată la Premiile Grammy pentru înregistrarea cu „Pulcinella” de Stravinski (dirijată de Pierre Boulez).

„Evenimentul marchează opt decenii de activitate neîntreruptă a renumitului ansamblu și omagiază dirijorii și pianiștii care au contribuit în moduri extraordinare la dezvoltarea acestei minunate școli de excelență. Dirijorul fondator Ion Vanica, dirijoarea Elena Vicică, Teodor Carțiș, Eugenia Văcărescu-Necula și Voicu Popescu. Pianiștii Alexandru Șumski, Marta Joja, Ioana Tomasz, Camelia Chițibea.

Concertele au ca invitați de onoare membri alumni, adulți care vor susține momente muzicale pe care le-au cântat acum câteva decenii pe aceeași scenă, ca membri ai Corului de Copii Radio, sub conducerea unor dirijori de legendă. Programul concertului reiterează puncte istorice importante din parcursul ansamblului, iar, în cea de-a doua parte, invită publicul în zona spectacolului conceptual. Pe scurt, aniversăm cu mândrie și bucurie opt decenii de copilărie petrecută sub semnul frumuseții muzicii și sub cupola prestigioasă a Societății Române de Radiodifuziune.” declară despre concertele aniversare dirijorul Răzvan Rădos.